Luego de que Juan Etchegoyen afirmara que Nicole Neumann y Manu Urcera estaban separados, la modelo decidió romper el silencio y fue contundente sobre su relación con su marido y el padre de su hijo menor: “Es mentira”.

La desmentida más directa llegó a través de un intercambio privado con Nancy Duré, panelista de Puro Show, con quien la conductora fue tajante: “No es verdad que me separé, para nada”, aseguró en el mensaje de WhatsApp.

Nicole Neumann rompió el silencio sobre los rumores de crisis y separación de Manu Urcera (Foto: captura Puro Show)

En las capturas difundidas en el programa se puede ver cómo la modelo responde sin vueltas ante la consulta por los rumores.

Además, explicó que la pareja también se sorprendió al enterarse de la versión: “No tenemos ni idea. Ayer cuando a Manu le llegó el mensaje me lo mostró y nos preguntamos lo mismo”.

QUÉ DIJO NICOLE NEUMANN SOBRE LA REACCIÓN DE MANU URCERA

Nicole Nuemann también reveló cómo reaccionó su marido ante los rumores. Según contó en el chat con la panelista de eltrece, el piloto decidió no involucrarse públicamente: “Yo nunca contesto esas cosas, no voy a contestar nada ahora tampoco”.

Al final, Nicole llevó tranquilidad y dejó en claro cómo están: “Está todo bien por suerte”. Este episodio se suma a una semana cargada para la modelo, que también estuvo envuelta en polémicas familiares y mediáticas.

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