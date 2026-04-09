Una noticia sacudió al mundo del espectáculo en las últimas horas: Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados tras dos años y medio de matrimonio y un hijo en común. La información sorprendió, ya que no habían trascendido rumores previos de crisis en la pareja.

LA BOMBA QUE CONFIRMÓ LA SEPARACIÓN DE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

El encargado de dar a conocer la noticia fue Juan Etchegoyen, quien lo anunció en su ciclo Mitre Live. “Quiero arrancar con una separación bomba”, adelantó el periodista, generando expectativa antes de revelar los nombres.

Según detalló, la ruptura ya llevaría algunos días y estaría confirmada por los entornos cercanos. “Están casados hace dos años y medio, tienen un hijo y no pudieron superar una crisis fuerte”, explicó.

Nicole y Manu Urcera (Foto: Movilpress)

CRISIS, DISTANCIA Y UNA DECISIÓN DEFINITIVA

De acuerdo a la información difundida, Nicole Neumann y Manu Urcera ya no estarían conviviendo, un dato clave que refuerza la versión de la separación. Además, Etchegoyen aseguró que, hasta el momento, no hay terceros en discordia involucrados en la ruptura.

“Intentaron salvar la pareja pero no pudieron”, agregó el periodista, quien también contó que al intentar comunicarse con una de las partes, la conversación se cortó cuando consultó directamente por el tema.

UN MOMENTO SENSIBLE PARA NICOLE NEUMANN

La noticia llega en medio de un contexto personal delicado para la modelo, que atraviesa un conflicto familiar que ya venía teniendo repercusión mediática, vinculado a su historia con Fabián Cubero.

Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la separación, pero el dato ya circula con fuerza en el ambiente.