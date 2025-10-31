Este jueves, Yanina Latorre no se guardó nada y lanzó una confesión explosiva en SQP. La conductora admitió sin vueltas frente a Fede Bal, invitado especial de la noche, que lo utilizó como parte de una jugada personal para vengarse de Estefi Berardi.

“Tengo que decir una cosa y voy a aceptarlo. Él siempre fue de los amigos del medio, y se supone que uno los apoya y los defiende. Voy a hacer este mea culpa: te usé para vengarme de Estefi Berardi y lo reconozco”, soltó Yanina, dejando a todos en el piso con la boca abierta.

La confesión de Latorre remite directamente al escándalo mediático que explotó en febrero de 2023, conocido como el “lavarropas gate”. En ese momento, se filtraron chats privados de Fede Bal con varias mujeres mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey.

LA CONFESIÓN EN VIVO DE YANINA LATORRE A FEDE BAL: LO UTILIZÓ PARA VENGARSE DE UNA PANELISTA RIVAL

La polémica estalló cuando Aldrey descubrió las conversaciones a través del lavarropas inteligente que compartían y decidió ponerle fin a la relación.

Entre las involucradas apareció el nombre de Estefi Berardi, lo que desató una feroz interna con Yanina Latorre y terminó en una demanda judicial. Desde entonces, la relación entre Berardi y Latorre quedó completamente rota.

La panelista llevó a la Justicia a Yanina por la divulgación de los chats, pero finalmente la Justicia dictó el sobreseimiento de Latorre. El conflicto siguió vivo en los medios, con cruces picantes y declaraciones filosas de ambos lados.

LA PELEA SIN FIN DE YANINA LATORRE Y ESTEFI BERARDI: CHATS FILTRADOS, ACUSACIONES Y LA JUSTICIA DE POR MEDIO





En el programa, Fede Bal no tardó en preguntarle a Yanina si se arrepentía de lo que había hecho. La respuesta fue tajante: “Cero, porque aparte primero que no tuve necesidad de mostrar el chat, yo no lo conté, ella se vendió sola con su cara cuando yo empecé a hablar sin nombrarla. Nombré un montón que estaban solteras, porque tuve ese decoro, a las casadas las limpié”.

La relación entre Estefi Berardi y Yanina Latorre está marcada por una larga lista de enfrentamientos, tanto en lo laboral como en lo personal.

La exposición de conversaciones privadas, las acusaciones cruzadas y la demanda judicial iniciada por Berardi —que terminó con el sobreseimiento de Latorre— alimentaron una interna que parece no tener fin y que cada tanto vuelve a encenderse en la pantalla chica.

