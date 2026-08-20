Darío Barassi volvió a desplegar su humor durante su paso por Otro día perdido y sorprendió a Mario Pergolini al revelar una particular costumbre que mantiene en su vida cotidiana. El conductor contó que cada vez que sale lleva en su bolso cuatro neceseres con diferentes productos que considera indispensables.

La confesión surgió en medio de una charla distendida, cuando Barassi comenzó a hablar sobre sus rutinas y algunos de los cuidados que realiza habitualmente. Fue entonces cuando decidió mostrar parte de lo que llevaba consigo.

“Mirá, recién abrí acá porque quería buscar el perfume. En mi bolso tengo cuatro neceseres”, reconoció ante la sorpresa de Pergolini.

QUÉ GUARDA DARÍO BARASSI EN SUS CUATRO NECESERES

Lejos de llevar únicamente productos básicos de higiene, Darío Barassi explicó que tiene cada neceser organizado según una función específica.

“Uno de pastillas por si acaso. Uno de pastillas, las que tomo en el día. Otro más de cremas y desodorantes y eso. Y el otro con otra cosa”, enumeró el conductor, aunque prefirió mantener el misterio sobre el contenido del último.

Video: eltrece

La cantidad de cremas llamó particularmente la atención de Pergolini, quien quiso saber por qué necesitaba tener más de una. Barassi reaccionó inmediatamente y defendió su rutina de cuidado personal.

“No, tengo para acá. Tengo para acá. Tengo para acá, para acá. ¿Cómo te vas a poner la misma en los codos que en las manos?”, expresó con humor.

Luego explicó su razonamiento: “El codo es mucho más seco que las manos. Chicos, por favor. Chicos, por favor, es básico”.

LA PARTICULAR RUTINA DE BELLEZA DE DARÍO BARASSI

Pero los cuatro neceseres no fueron la única revelación. Barassi también contó uno de los tratamientos que realiza todas las noches para cuidar su rostro, especialmente la zona de los ojos.

“Todas las noches me pongo frío en los ojos, es como un lápiz de metal”, detalló frente a Pergolini.

De esta manera, el conductor dejó al descubierto una faceta menos conocida de su rutina diaria y demostró que el cuidado de la piel y sus productos personales ocupan un lugar importante en su día a día.