Darío Barassi dejó por un rato la vorágine de la tele y se escapó a San Juan junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión. La pareja, que lleva diez años de casados, volvió a su provincia natal para vivir unos días de puro romanticismo y reencuentros familiares, y asistir a la boda de una pareja amiga.

”Recortes de una noche de esas que quedan para siempre en la retina y en el alma. Se casaron dos hermanos de la vida y lo dieron y dimos todo. Todo fue espectacular, lugar, morfi, escabio, música todooo pero la base es que los novios son un hit", escribió Darío.

“Agitaron sin parar y uno por que los ama decide dejarlo todo así q ahora que alguien me venga a buscar porque no tengo ni piernas ni lumbares ni cervicales ni estómago y así y así. Que linda noche llena de amigos y agite por favooooor!”, cerró el conductor de Ahora Caigo en un posteo lleno de impágenes.

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