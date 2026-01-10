Darío Barassi eligió Punta del Este para descansar junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y sus hijas. Desde Ciudad te mostramos las imágenes que lo muestran en modo vacaciones, lejos de los sets de grabación y cerca de lo que más disfruta: la familia, el humor y la autenticidad.

En las fotos se los ve relajados, compartiendo un almuerzo en un parador de playa y caminando de la mano por la arena, en una postal distendida que refleja complicidad y disfrute. Mientras se mostraba en José Ignacio, el actor también publicó un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral.

Fiel a su estilo, el conductor apeló al humor para hablar de los cuerpos hegemónicos que abundan en las playas esteñas y contrastarlos con el suyo, siempre desde la ironía y la autoobservación. “Este es un video con humor, tómenlo así y no lo sobreanalicen, riámonos un poco”, aclaró de entrada, marcando el tono del mensaje.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

En el video, el humorista se describe como “un combo” de “gordo y peludo” y exagera situaciones cotidianas para generar identificación y risa. “No hay uno, miro para allá, no hay uno. Todos tallados, todos peladitos, así depilados, bronceados, dorados”, dice, sorprendido por la homogeneidad corporal que percibe en la playa.

Lejos de apuntar contra otros, Barassi se incluye en el centro del chiste y se ríe de sí mismo, no busca dar lecciones ni generar culpa, sino habilitar la risa y la identificación. Incluso propone, en tono de broma, armar un “grupo de autoayuda” o una “gordo party” para quienes no encajan en los cuerpos esculpidos que suelen dominar las postales veraniegas.

“La verdad es que a mí me chupa un huevo, pero me llama la atención la soledad de mi cuerpo”, resume, con honestidad brutal y humor. En tiempos de imágenes perfectas y filtros constantes, Darío Barassi vuelve a conectar con su público desde un lugar genuino, donde el humor funciona como puente para hablar de aceptación, diversidad corporal y la posibilidad de reírse —primero— de uno mismo.

LAS FOTOS DE DARÍO BARASSI Y SU ESPOSA LUCÍA GÓMEZ CENTURIÓN EN PUNTA DEL ESTE

Fotos: RS Fotos.