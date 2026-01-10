Nicole Neumann eligió Punta del Este para disfrutar del verano en familia. Desde Ciudad te mostramos las fotos de la salida distendida por la costa uruguaya junto a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna Cubero, fruto de su relación con Fabián Cubero, y Cruz, el hijo que tuvo con su marido Manu Urcera.

Lejos de las producciones y las alfombras rojas, Nicole mostró su faceta más relajada y maternal. En las imágenes se los puede ver caminando por la arena en un look veraniego y cómodo, fiel a su estilo natural. Camisa blanca, pantalón corto claro y lentes de sol fueron las prendas elegidas para acompañar una jornada familiar sin poses ni artificios.

A su lado, sus hijas mayores se mostraron cancheras y relajadas, mientras que la atención también estuvo puesta en Cruz, el más pequeño del clan, que fue llevado en brazos de su padre durante el paseo. La escena retrata un momento cotidiano, lejos del ruido mediático, en el que Nicole prioriza el disfrute con sus hijos.

Nicole Neumann con sus hijos y Manu Urcera en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Punta del Este se convirtió, una vez más, en el refugio elegido por la modelo para combinar descanso, playa y tiempo de calidad con su familia ensamblada. Estas postales confirman el gran presente personal de Neumann, en un verano pleno, rodeada de amor y enfocada en su rol de madre, mientras sigue siendo una de las figuras más observadas del espectáculo argentino.

LAS FOTOS DE NICOLE NEUMANN CON SUS HIJOS Y MANU URCERA EN PUNTA DEL ESTE

Fotos: RS Fotos.