Nicole Neumann vivió un momento muy especial junto a su hija Allegra Cubero, que cumplió 15 años y lo festejó rodeada de sus seres queridos. La modelo organizó una celebración íntima y emotiva, ya que no podrá asistir a la fiesta que Fabián y Mica Viciconte le están preparando, y no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram las postales más lindas de la noche.

La celebración se llevó a cabo en un ambiente cálido y familiar en Uruguay, donde no faltó el clásico balls con su madre y Manu Urcera, marido de la modelo, risas, abrazos y los gestos de complicidad con sus amigas.

En las imágenes que publicó Nicole, se puede ver a Allegra radiante, luciendo un vestido blanco al cuerpo súper elegante y juvenil, disfrutando de su día especial.

Los 15 años de Allegra Cubero con Nicole Neumann, Manu Urcera y sus hermanos (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Durante la fiesta, la adolescente estuvo acompañada por sus hermanas, Indiana y Sienna, por otros familiares cercanos y sus mejores amigas. Recibió una joya de regalo por parte de su madre y Urcera, y no faltó el momento en que cortó la torta especialmente diseñada para la ocasión, que fue uno de los momentos más esperados de la noche.

Nicole Neumann y Allegra Cubero en la fiesta de sus 15 años (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Manu Urcera y Allegra Cubero en la fiesta de sus 15 años (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

EL MENSAJE ESPECIAL DE NICOLE NEUMANN A SU HIJA ALLEGRA POR SUS 15 AÑOS

Nicole Neumann acompañó el posteo con un mensaje cargado de emoción dedicado a su hija del medio en esta fecha especial para toda la familia: “Felices XV princesa de mis sueños, te amo infinito”.

Los 15 años de Allegra Cubero con Nicole Neumann (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

“¡Gracias por tu sensibilidad, alegría, por ser tan compañera. Que seas siempre muy feliz y que nada pague tu luz!" , cerró el mensaje la modelo, palabras que reflejaron el profundo vínculo que la une a su hija y la felicidad de verla crecer.

Los 15 años de Allegra Cubero (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Los 15 años de Allegra Cubero (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Los 15 años de Allegra Cubero (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

