En un contexto familiar atravesado por tensiones, versiones cruzadas y miradas puestas en cada gesto, Allegra Cubero celebró la llegada de sus 15 años rodeada de cariño y momentos íntimos. Y uno de los saludos que más dio que hablar fue el que le dedicó públicamente su papá, Fabián Cubero, con un video que desbordó emoción.

A través de sus redes sociales, Cubero compartió un clip que refleja el recorrido por la vida de su hija: imágenes actuales, recuerdos de cuando era más chica y escenas familiares que retratan su crecimiento y la complicidad entre ambos.

“Feliz 15, mi amor. Que esta nueva etapa te encuentre siendo siempre vos, con esa personalidad tan linda que tenés”, expresó el exjugador, visiblemente emocionado, en Instagram.

Foto: Captura de Instagram (@fabiancuberooficial) Por: Fabiana Lopez

“Estoy orgulloso de la persona que sos y feliz de acompañarte en cada paso. Te amo con todo mi corazón”, cerró, a corazón abierto, sumando emojis de brillo y corazón que reforzaron el clima de amor absoluto y que fue respondido por Allegra con un “Te amo, pá”.

FABIÁN CUBERO EXPLOTÓ SIN FILTROS CONTRA NICOLE NEUMANN POR EL CUMPLEAÑOS DE 15 DE SU HIJA ALLEGRA

Fabián Cubero volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras romper el silencio sobre el nuevo capítulo del conflicto que enfrenta con Nicole Neumann por la organización del cumpleaños de 15 de su hija Allegra.

En una entrevista con A la tarde, el exfutbolista se mostró enfático, sorprendido y, por momentos, visiblemente molesto por las declaraciones de su ex.

Según Cubero, el acuerdo entre ambos estaba completamente claro: uno se encargaba de la fiesta y el otro del viaje, algo que —aseguró— estaba pactado desde hace tiempo. Pero sus palabras reflejaron que, para él, Nicole estaría intentando modificar lo que ya estaba estipulado.

Foto: Captura (América)

“Lo que ella decía es que estaba predispuesta para asistir, pero siempre fue la fiesta con uno y el viaje con el otro. No entiendo por qué tanto conflicto”, disparó el exjugador, dejando entrever su fastidio.

Además, Fabián insistió en que el esquema estaba claro desde un principio y que él ya avanzó con la organización: “Yo ya estoy organizando el cumpleaños de 15 hace dos meses y ella, no sé, debe estar organizando el viaje, calculo. No entiendo el conflicto todavía”, afirmó.

Para Cubero, todo se desmadró cuando escuchó las declaraciones públicas de Nicole, donde —según él— se los dejaba mal parados a él y a su entorno: “Si lo leés así, puede ser que haya un poco de mala intención”, sostuvo.

Y cerró, tajante: “Pero si el tema ya está arreglado, eso es lo que no entiendo todavía. El concepto de por qué quiere participar de algo que no se arregló”.