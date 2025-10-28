Las vacaciones que Micaela Viciconte pensaba disfrutar con Luca junto a Fabián Cubero y sus hijas mayores no pudieron concretarse, ya que Nicole Neumann extendió un viaje por Europa, y la panelista de Ariel en su Salsa blanqueó cuánto lo afecta esta situación a su niño de tres años.

“Me hubiese encantado que Luca pueda disfrutar sus vacaciones con sus hermanas. Y no lo pudo hacer”, afirmó en coincidencia con Cubero.

Entonces argumentó: “Siempre se critica de mi lado, y digo Luca tiene hermanas, tiene una familia y para mí también es importante que mi hijo disfrute con sus hermanas las vacaciones. No se pudo hacer y bueno, ya ahí ya no puedo hacer más nada”.

Mica Viciconte y Luca Cubero en el estreno de Dinosaurios (Fotos: Movilpress).

Hasta que se sinceró: “Yo se lo comunico a mi hijo como puedo, que lo pueda entender. ‘Tus hermanas no pudieron venir’. Pero es muy chiquito. Él se pone mal. No entiende. Espera los días que vienen sus hermanas para estar contenta. ‘¡Hoy vienen sus hermanas!’, dice”.

Mica Viciconte a fondo en la Justicia contra Nicole Neumann

“Cuando no hay comunicación entre las partes, la Justicia tiene que accionar. Y cuando hay un incumplimiento la Justicia tiene que accionar. Yo siempre tengo fe que la Justicia accione. Hay que esperar”, planteó.

Las hijas de Nicole Neumann en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Luego reflexionó: “Yo soy una persona más confrontativa. Cuando ya perjudica a mi hijo tampoco me gusta. Y es mi familia también. Entonces, ahora tocas mi familia y ahí es donde hay que tener un límite”.

“Ahora tengo un hijo que tiene hermanas y somos una familia. Entonces, hay que también respetar a esta familia”, se plantó Mica Viciconte contra Nicole Neumann.