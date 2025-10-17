El enfrentamiento entre Fabián Cubero y Nicole Neumann sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Según revelaron en El Diario de Mariana, el exjugador de Vélez presentó una demanda para revocar el permiso de salida del país de sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna, luego de un episodio que reavivó las tensiones entre ambos.

“Ayer se hizo una audiencia judicial porque hace algunos meses Nicole se fue de vacaciones con sus hijas y volvió tres días más tarde de lo pactado con Cubero”, contaron en el ciclo. Según trascendió, la modelo argumentó que “le habían cambiado el vuelo”, pero el exfutbolista no quedó conforme con esa explicación.

El conflicto no es menor: Cubero reclama los pasajes de ese viaje para comprobar si realmente hubo un cambio o si, como sospecha, Nicole decidió extender su estadía sin avisar. Y detrás de ese retraso se esconde un dolor familiar muy profundo.

Fabián y Carlos Cubero (Foto: Instagram).

“Por este retraso, las nenas no pudieron despedir a su abuelo, el papá de Fabián, que falleció mientras ellas estaban de viaje. Ese fue el detonante de este nuevo round”, explicaron en el programa.

En este contexto, algunos periodistas aseguraron que Nicole habría pedido a sus hijas que no le contaran la verdad a su padre sobre el regreso, lo que generó aún más suspicacias: “Hay una versión que dice que Nicole les habría pedido a las chicas que no dijeran que volvían el día que ella quería. Pero eso, obviamente, se tendrá que probar en la Justicia”, señalaron.

Mientras tanto, Cubero busca revocar la autorización que le permite a la modelo viajar con las menores y pedir sanciones económicas por el incumplimiento del acuerdo.

Foto: Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA INSÓLITA REVELACIÓN DE CUBERO EN VIVO: SE HIZO LEER LA MANO Y LA PREDICCIÓN SE CUMPLIÓ 10 AÑOS DESPUÉS

Fabián Cubero fue invitado especial en Los 8 escalones donde acompañó a la conductora, Carolina “Pampita” Ardohain, en una jornada de preguntas y respuestas. Pero más allá de su rol en el programa, el exfutbolista dejó a todos boquiabiertos al relatar una experiencia personal vinculada a las lecturas de manos.

Todo surgió cuando Pampita leyó una consigna que hablaba sobre qué porcentaje de argentinos que recurre a esta práctica. Tras la revelación de que uno de cada tres se hizo leer la mano al menos una vez, Cubero pidió la palabra y compartió una anécdota sorprendente.

“A mí una vez me leyeron las manos y me dijeron que iba a tener un varón, cuando todavía no tenía ninguno”, confesó Cubero, dejando a la presdentadora impactada.

Foto: Captura (eltrece)

Entre risas, el exdefensor explicó que en aquel momento no le dio demasiada importancia a la predicción, pero con el tiempo terminó cumpliéndose: “Eso fue hace 10 años atrás, y hoy Luca tiene 3”, agregó, en referencia a su hijo menor, fruto de su relación con Mica Viciconte.

Fabián Cubero: “A mí una vez me leyeron las manos y me dijeron que iba a tener un varón, cuando todavía no tenía ninguno”.

Así, Cubero dejó en claro que, aunque no es un ferviente creyente de estas prácticas, la experiencia lo marcó para siempre: la predicción se cumplió al pie de la letra, aunque tardó varios años en hacerse realidad.