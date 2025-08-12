En medio de un nuevo capítulo de tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, salió a la luz cómo es actualmente la comunicación entre los ex.

El conflicto se reavivó luego de que la modelo regresara de sus vacaciones más tarde de lo acordado, lo que provocó que el exfutbolista perdiera varios días pactados con sus hijas.

En LAM, la abogada Mariana Gallego explicó que la expareja utiliza un grupo de coordinación parental para manejar estos temas: “Entiendo que esta pareja parental tiene armado un grupo de comunicación de coordinación parental. Esto es algo buenísimo”.

Además, destacó que este método es ideal “cuando hay tan mala comunicación entre los adultos, para no involucrar a los chicos; a través de un chat coordinado por un psicólogo se pueden hacer todas las comunicaciones”.

LA MULTA QUE DEBERÁ PAGAR NICOLE NEUMANN

Pero este no es el único dato que trascendió. Según se supo, Nicole Neumann deberá pagarle a Fabián Cubero una suma de dinero como compensación por modificar las vacaciones de sus hijas y no cumplir con lo pactado.

“La multa puede estar relacionada al lucro cesante y al daño emergente, es decir, a lo que perdió de percibir Cubero. Si se perdió un trabajo o si tuvo que cambiar un pasaje, si se perdieron noches de hotel…”, detalló Gallego.

Cabe recordar que, de acuerdo con versiones cercanas, el incumplimiento de Nicole habría impedido que Cubero realizara un compromiso laboral.