Después de un tiempo de aparente calma, Nicole Neumann y Fabián Cubero (padres Allegra, Indiana y Sienna) vuelven a estar enfrentados, esta vez por un incumplimiento en el acuerdo de vacaciones de sus hijas. Según se supo, la modelo extendió su descanso en Europa tres días más de lo pactado, sin el consentimiento previo del exfutbolista.

La bomba estalló cuando Nicole avisó el cambio de planes a través del grupo de WhatsApp que comparte con Cubero y la psicóloga de coparentalidad: “No vuelvo, vuelvo en tres días”, habría escrito, según reveló el panelista Pepe Ochoa en LAM, despertando el enojo de Cubero.

Roberto Castillo, representante legal de Fabián, aclaró que no es la primera vez que Nicole incumple el acuerdo, y que esta vez no lo dejarán pasar: “La relación entre ellos es nula, y entienden que Nicole premeditó esto, porque lo sabía. Eso es lo que más molesta, sobre todo porque Fabián ya tenía programadas sus vacaciones familiares”, sostuvo.

Sin embargo, desde el entorno de Nicole, en cambio, su abogado Rafael Cúneo Libarona prefirió no escalar el tema: “No vamos a hablar“, se limitó a responder. Y cerró: "No nos sorprende que esto esté sucediendo desde lo mediático”.

MICA VICICONTE ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA DENUNCIA DE FABIÁN CUBERO A NICOLE NEUMANN

Luego de que se conociera que Fabián “el Poroto” Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo que estaba establecido para estar con las hijas que tienen en común, Mica Viciconte rompió el silencio.

“No tengo nada que decir, no es un tema mío, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados”, comenzó diciendo Mica -tal como se pudo ver en Sálvese Quien Pueda, el programa que se transmite por América- al ser consultada por la denuncia que involucra a su pareja.

Sobre si Nicole viajó dos días más tarde a propósito, Mica fue tajante: “No sé, preguntale a ella. Hace casi ocho años estoy con Fabi, esto se vuelve a repetir todo el tiempo. ¿Viste cuando tenés un álbum con todas figuritas repetidas? Bueno, esto es así. Late, late, late”.

Asimismo, consultada por si cree que Nicole aún no suelta a Cubero, Mica fue sincera: “Para mí, los dos en ese sentido ya está”. Además, reveló que muchas veces se entera de los conflictos por los medios: “Sinceramente, llega un momento que agota, sí, afecta, hace mal. Pero bueno, lo tienen que resolver ellos”.

Finalmente, Mica se desmarcó de cualquier intención de confrontar: “No me quiero meter, porque después dicen ‘¿qué se mete?’, entonces no digo más nada. El hombre denuncia, es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien”, cerró Viciconte, firme con su postura.