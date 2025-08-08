Este viernes, Fabián Cubero confirmó la dolorosa noticia del fallecimiento de su padre, Carlos Cubero. Aunque aún se desconocen las causas de su deceso, el exfutbolista recibió un aluvión de mensajes de apoyo y cariño, especialmente de su círculo más íntimo.

Entre ellos, se destacaron los tiernos homenajes de sus hijas mayores, fruto de su relación con Nicole Neumann. Indiana compartió una postal entrañable en el jardín de casa, abrazando a su abuelo y sonriendo a cámara, junto a un sentido mensaje: “Lo que te voy a extrañar, te amo”, acompañado de un corazón rojo.

Por su parte, Allegra eligió una foto en blanco y negro donde se la ve dándole un beso en la mejilla a Carlos, y sumó un detalle que enterneció a todos: en una esquina de la imagen, enmarcada en un corazón, incluyó una postal de su infancia, al borde de una pileta, junto a su abuelo.

Las publicaciones rápidamente conmovieron a los seguidores, que no dudaron en enviar palabras de aliento a la familia Cubero en este momento tan difícil.

MICA VICICONTE ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA DENUNCIA DE FABIÁN CUBERO A NICOLE NEUMANN

Luego de que se conociera que Fabián “el Poroto” Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo que estaba establecido para estar con las hijas que tienen en común, Mica Viciconte rompió el silencio.

“No tengo nada que decir, no es un tema mío, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados”, comenzó diciendo Mica -tal como se pudo ver en Sálvese Quien Pueda, el programa que se transmite por América- al ser consultada por la denuncia que involucra a su pareja.

Sobre si Nicole viajó dos días más tarde a propósito, Mica fue tajante: “No sé, preguntale a ella. Hace casi ocho años estoy con Fabi, esto se vuelve a repetir todo el tiempo. ¿Viste cuando tenés un álbum con todas figuritas repetidas? Bueno, esto es así. Late, late, late”.

Asimismo, consultada por si cree que Nicole aún no suelta a Cubero, Mica fue sincera: “Para mí, los dos en ese sentido ya está”. Además, reveló que muchas veces se entera de los conflictos por los medios: “Sinceramente, llega un momento que agota, sí, afecta, hace mal. Pero bueno, lo tienen que resolver ellos”.

Finalmente, Mica se desmarcó de cualquier intención de confrontar: “No me quiero meter, porque después dicen ‘¿qué se mete?’, entonces no digo más nada. El hombre denuncia, es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien”, cerró Viciconte, firme con su postura.