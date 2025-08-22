Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, hablaron con la prensa en un evento el último jueves por la noche y contaron cómo son sus padres, cómo las aconsejan y cuál su actitud frente a la exposición en las redes sociales.

“¿Cómo están en el mundo de la moda? ¿Cómo es seguir los pasos de mamá?" , les preguntaron a las adolescentes, quienes contestaron: “Todo bien. Muy contentas. Siempre mamá está aconsejandonos, cómo posar, cómo vestirno, siempre está la moda”.

“¿Cómo es la relación de su madre en las redes sociales con ustedes? ¿Es media policía? ¿Controla que suben o que no suben?" , indagaron los periodistas y las jóvenes respondieron: “No, es re libre con las redes, siempre que hagamos cosas acordes a nuestra edad”.

Las hijas de Nicole Neumann en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

“¿Tu papá cómo es? ¿Es más controlador? ¿Les pone más límites? ¿Les molestra que se hable mucho de su mamá y de su papá?” , insistieron y ellas dijeron: “No, papá también, los dos son libres con las redes, pero bueno, es de familia, somos públicas desde muy chiquitas. Ya estamos acostumbradas”.

PAMPITA INVITÓ A NICOLE NEUMANN COMO JURADO DE LOS 8 ESCALONES

Luego de que protagonizaran juntas una tapa para la revista Para Tí, Pampita invitó a Nicole Neumann a Los 8 Escalones para sentarse en las sillas de los jurados invitados.

“Nicole está en este evento con las nenas, ¿te gustaría que fuera una parte de Los 8 Escalones?" , indagaron y la conductora dijo: “Sí, por supuesto. Es más, tenemos ahora una etapa que vamos a estar con Nicole”.

Nicole Neumann en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

“Dijo que le gustaría ser jurado invitada de tu programa”, le comentaron los cronistas y fue entonces cuando Carolina expresó: “Me encanta, está muy invitada y la estamos esperando”.

