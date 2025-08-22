El 21 de agosto, Nicole Neumann asistió a un evento de moda acompañada por sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero.

Con amabilidad, la modelo detuvo su paso y le dio un móvil a LAM, que comenzó con buena onda y terminó abruptamente, por decisión de Neumann.

A Nicole le preguntaron por el nuevo enfrentamiento legal con su exmarido, Fabián Cubero, no quiso hablar del tema y dio por finalizada la nota antes de que la despidan.

Más sobre este tema https://www.ciudad.com.ar/espectaculos/2025/08/09/el-conmovedor-mensaje-de-fabian-cubero-por-la-muerte-de-su-padre-tengo-un-dolor-enorme/

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

NICOLE NEUMANN NO QUISO HABLAR DE FABIÁN CUBERO Y SE FUE ABRUPTAMENTE DEL MÓVIL DE LAM

Pepe Ochoa: -¿Con Cubero todo bien o todo mal?

Nicole Neuamnn: -Yo todo bien con mi vida. Feliz. Trabajando. Con una familia divina. No tengo lugar para estar pensando en cosas que no. A esta altura de mi vida solo quiero el disfrute, lo lindo. Estoy en paz conmigo y con mi familia.

Marcela Feudale: -¿Es real lo que dice?

Nicole: -No me interesa. Me importa lo que digo yo. Mi vida, mi familia…

Feudale: -Él lo que dice...

Nicole: -No me interesa. Ni me interesa escuchar. Estoy mucho más allá. Estoy acá, disfrutando una gala con mis hijas. En una noche de moda. Les dejo un beso grande. Todavía no entré. Ya me quiero ir. Tengo al bebito y todavía no entré al evento.

“¿Con Fabi hablaste?”, le retrucó el notero Santiago Riva Roy ante la anticipada salida de Nicole del móvil, pero ella optó por ignorar la pregunta e ingresar al evento con sus hijas.

Fabián Cubero / Fuente: Instagram

FABIÁN CUBERO, DENUNCIÓ A NICOLE NEUMANN Y ESTÁ FURIOSO

Fabián Cubero habló con Intrusos del nuevo conflicto legal con Nicole Neumann y explicó que el problema gira en torno a la organización de las vacaciones con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

“Si las cosas se hicieran como se tienen que hacer no tendríamos ningún problema”, señaló el exfutbolista, y remarcó que su objetivo es “ordenarnos un poquito y cumplir con lo que teníamos pactado”.

Cubero aseguró que la disputa surge por el incumplimiento de los días acordados: “Eran las vacaciones en las que tenemos la misma cantidad de días entre ambos, pero si las cosas se respetan no deberíamos tener este tipo de problemas”.

El exjugador de Vélez subrayó que cada desacuerdo impacta en su vida personal y laboral: “Yo pido vacaciones en mi trabajo para disfrutarlas con mis hijas, hay toda una organización en base a lo que uno ya tiene pactado, por eso cuando surgen estas cosas es difícil y rompe un poquito con lo que uno tiene”.

Por último, aclaró que delegó el tema en sus letrados: “El trabajo lo están haciendo mis abogados muy bien y les dejo todo en sus manos”.

También apuntó contra Nicole por el delicado contexto familiar: “Ella ya lo sabía”, dijo sobre el estado de salud de su padre antes de que falleciera.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.