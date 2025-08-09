El último viernes falleció Carlos, el padre de Fabián Cubero y este sábado el exfutbolista y pareja de Mica Viciconte compartió un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram en su honor.

"Te vamos a extrañar mucho Pa, te amo. Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo, un padre que supo cómo guiarme, aconsejarme", escribió el deportista.

El padre de Indiana, Allegra, Sienna y Luca se mostró agradecido con su padre: “Que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos, a enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta, cuidar a tus amigos, todo eso y mucho más...”.

Fabián Cubero despidió a su padre (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

“Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida, vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, de fútbol, del casino, de los taxis, toda tu gran familia. Eso es lo que fuiste, un ser divino querido por todo el mundo... buen viaje papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón”, cerró su emotiva carta.

Mica Viciconte y la familia Cubero (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

La familia Cubero (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

Los padres de Fabián Cubero (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

Carlos y Luca Cubero (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

Carlos y Luca Cubero (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

Los nietos Cubero con sus abuelos (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

La familia Cubero y Mica Viciconte (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

Luca Cubero y sus abuelos (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

Luca Cubero y sus abuelos (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

Luca y Carlos Cubero (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial).

EL POSTEO DE MICA VICICONTE EN HONOR AL PADRE DE FABIÁN CUBERO

Mica Viciconte también utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje especial a Carlos, el padre de Fabián Cubero, tras su fallecimiento. En la historia, la panelista compartió fotos de él con su hijo Luca junto a la frase de despedida.

Mica Viciconte despidió a Carlos Cubero a través de sus redes sociales (Foto: Instagram/@micaviviconte).

“Gracias por tanto amor. Luca siempre recordará al abuelo presente que fuiste. Estás en nuestro corazón y sabemos que desde otro lugar nos seguirás acompañando. Te vamos a extrañar mucho”, escribió Mica en su cuente de Instagram.

