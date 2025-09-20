Fabián Cubero fue invitado especial en Los 8 escalones donde acompañó a la conductora, Carolina “Pampita” Ardohain, en una jornada de preguntas y respuestas. Pero más allá de su rol en el programa, el exfutbolista dejó a todos boquiabiertos al relatar una experiencia personal vinculada a las lecturas de manos.

Todo surgió cuando Pampita leyó una consigna que hablaba sobre qué porcentaje de argentinos que recurre a esta práctica. Tras la revelación de que uno de cada tres se hizo leer la mano al menos una vez, Cubero pidió la palabra y compartió una anécdota sorprendente.

“A mí una vez me leyeron las manos y me dijeron que iba a tener un varón, cuando todavía no tenía ninguno”, confesó Cubero, dejando a la presdentadora impactada.

Foto: Captura (eltrece)

Entre risas, el exdefensor explicó que en aquel momento no le dio demasiada importancia a la predicción, pero con el tiempo terminó cumpliéndose: “Eso fue hace 10 años atrás, y hoy Luca tiene 3”, agregó, en referencia a su hijo menor, fruto de su relación con Mica Viciconte.

Así, Cubero dejó en claro que, aunque no es un ferviente creyente de estas prácticas, la experiencia lo marcó para siempre: la predicción se cumplió al pie de la letra, aunque tardó varios años en hacerse realidad.

MICA VICICONTE SE METIÓ EN EL CONFLICTO DE FABIÁN CUBERO Y NICOLE NEUMANN

Mica Viciconte decidió romper el silencio y dar su opinión sobre el delicado conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, luego de que las hijas del exfutbolista (Allegra, Indiana y Sienna) no fueran entregadas en tiempo y forma para viajar con su papá.

“Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirse. Si yo firmo algo, creo que uno tiene que confiar en la Justicia. Calculo que la Justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer”, aseguró Mica en una nota que dio a Puro Show.

Sobre la frustración que generó la situación, la influencer fue clara: “Uno organiza, vos no podés depender siempre de alguien. Tenés una organización y te organizás. Fabi se fue con Luca (el hijo que tienen en común), pero no tenemos la libertad, los dos laburamos”.

Foto: Captura (eltrece)

Si bien trató de no entrar en detalles que puedan generar más polémica, Mica dejó en claro su incomodidad frente al incumplimiento: “No puedo opinar. Dos más dos, chicos”, cerró, marcando así su firme postura en medio de la guerra mediática y legal entre Cubero y Neumann.