Fabián Cubero rompió el silencio y dejó en claro su malestar por los desacuerdos que mantiene con Nicole Neumann en torno a la crianza y organización familiar de sus hijas. En diálogo con el programa Puro Show, el exfutbolista no ocultó su bronca y fue contundente sobre el rol de la justicia y los límites en la convivencia de familias ensambladas.

Cubero explicó que la convivencia entre familias ensambladas no es sencilla y que la organización de las vacaciones y los días con las hijas suele ser motivo de conflicto. “Tengo los días que me corresponden y la madre tiene sus días también. Ahora, si eso no se respeta, bueno, la justicia a alguna medida tiene que tomar porque si no, estas cosas van a seguir pasando”, lanzó, visiblemente molesto.

El exjugador evitó opinar sobre la maternidad de Nicole: “No, no puedo opinar de eso”, pero sí se refirió al lugar de Mica en medio de los conflictos: “A Mica la tiene medio cansada la situación, ella no tiene nada que ver con todo esto, lo que tenemos que hablar lo hablamos nosotros internamente, trato a veces de hacer malabares”.

Fabián Cubero contra Nicole Neumann (Foto: captura de eltrece).

Cubero destacó la confianza que existe en su pareja: “Si ella también a veces tiene ganas de decir algo, lo puede decir sin ningún problema, porque somos una familia ensamblada. Hace nueve años que estamos juntos y hay confianza en la familia, como para que ella también pueda opinar de lo que pasa”.

EL CUMPLEAÑOS DE 15 DE ALLEGRA CUBERO

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Fabián Cubero contó cómo avanza la organización del cumpleaños de 15 de Alegra, una de sus hijas con Nicole Neumann: “Estamos viendo ahí un salón muy lindo en Olivos, así que estamos muy contentos, porque ya tenemos todo más o menos organizado”.

Consultado sobre la participación de Mica en los preparativos, fue claro: “Sí, claro que sí, estamos armando de a poquito el evento, así que estamos muy contentos, el salón es muy lindo”.

Sobre la presencia de Nicole en la fiesta, el deportista fue terminante: “No, la fiesta Alegra la hace con nosotros y viaja con la mamá. Yo tampoco voy a viajar con ella, no se mezclan los tantos, para nada, no”.

