Nicole Neumann comparte a diario postales de su vida rodeada de naturaleza y su imponente granja, sin dudas, es un verdadero paraíso campestre donde conviven animales, flores y una huerta que parece sacada de un cuento

Foto: Instagram.

En las imágenes que subió a sus redes se puede ver la inmensidad del lugar: caballos pastando en libertad, ovejas y gallinas correteando por el campo, además de patos que le dan un aire de cuento al paisaje. Sus perros y gatos también son protagonistas y completan la postal hogareña.

La modelo no solo disfruta del contacto con los animales, sino que también apuesta por la vida sana y sustentable. Por eso armó una enorme huerta orgánica, en la que cultiva lechugas y otras verduras frescas que cosecha con sus propias manos para llevar a la mesa familiar.

Además, Nicole comparte este universo verde junto a su esposo, Manu Urcera, su bebé Cruz Urcera y sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero, quienes también disfrutan de la vida de campo en familia.

Entre tanto verde, también resaltan las coloridas flores que decoran cada rincón del lugar, generando un ambiente cálido y natural que refleja el amor de Nicole por el cuidado del medioambiente y la vida al aire libre.

De esta manera, la top model deja en claro que su granja no es solo un espacio para el relax, sino también un refugio de bienestar donde la naturaleza y la armonía conviven a la perfección.

