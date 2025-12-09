Allegra Cubero está por cumplir sus 15 años y su papá, Fabián Cubero, junto a Mica Viciconte, ya ultiman los preparativos para un festejo a lo grande. Sin embargo, Nicole Neumann no estará presente en la fiesta.

La decisión no fue improvisada: se acordó con anticipación que la organización quedaría en manos de Cubero y Viciconte, mientras que la modelo aportaría un obsequio especial.

Lo que enfureció a Nicole en las últimas horas es la crítica que le hizo Laura Ubfal: “Nadie puede creer que Nicole no va a estar en esa fiesta. ¡Es el cumpleaños de quince de tu hija! Es una vez en la vida”.

Nicole Neumann armó el arbolito con sus hijos y Manu Urcera. Foto: Instagram @nikitaneumannoficial

Qué dijo Nicole Neumann de Poroto Cubero y qué le respondió a Laura Ubfal

“Es muy duro que, por mal que te lleves con tu ex, no vayas aunque sea un rato al principio. Una locura”, remarcó Ubfal.

Ante esto, Nicole hizo llegar un fuerte mensaje a la periodista, que se reprodujo en el portal de Laura Ubfal: “Lamento que tengas toda la data con las mentiras de la gente vende humo y comuniques cosas que no son!!”, dijo Neumann. “Y encima sobre menores que leen y les duele”, añadió.

Nicole Neumann. Foto: Captura (eltrece)

“Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija que quería, ella dijo que le encantaría las dos familias juntas, y yo dije que por supuesto! Que no había problema y que por mí ‘así sería’!!!”, dijo Nicole a Ubfal según citó el portal.

“Quienes dijeron que ‘de ninguna manera’ fue la otra parte! Y decidió no ir. Su festejo con la mamá y hacer un festejo aparte, donde jamás estuve participada! Así que dejá de difamarme gratis y creer mentiras de gente que sólo quiere aparentar cosas que no son!!!”.

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

“Y de no crear angustia en mi hija! Por quien yo haría cualquier cosa, ya que es mi hija y soy lo suficientemente adulta y coherente, como para poder lidiar con la presencia de cualquiera, por ella y SU festejo, incondicionalmente, como su mamá! Gracias”.