Nicole Neumann compartió una serie de videos en Instagram Stories donde se mostró furiosa e indignada con algunos vecinos de su barrio privado, quienes se quejan de la presencia de carpinchos en la zona.

La modelo salió al cruce con un durísimo descargo y defendió a los animales con firmeza.

Todo comenzó cuando, según relató, estaba andando en bicicleta junto a su hijo Cruz Urcera: “Venía andando en bicicleta y de golpe una señora que salía se da vuelta y le dice a otro señor: ‘¿Qué vamos a hacer con los carpinchos?’”.

Nicole confesó que intentó no reaccionar en ese momento, pero terminó explotando en redes.

La modelo apuntó directo: “Si venís a vivir acá, tenés que ser consciente de que ellos estaban primero que nosotros. Era su hábitat“.

Nicole remarcó que los animales no solo forman parte del entorno natural, sino que incluso son una atracción: “Para mí, para mis hijos, para la gente que viene a visitar, son hasta una atracción del paisaje. Es un plus vivir en un lugar con naturaleza“.

Luego, subió el tono contra quienes quieren erradicarlos: “No podés quitarle el espacio a otros seres vivos que tienen el mismo derecho. Si no podés convivir con empatía y amor, por lo menos no los maltraten ni los quieran retirar de su casa”.

Y sentenció: “Si no los disfrutás, andate a otro lugar donde no haya animales”.

Foto / Instagram @nikitaneumannoficial

La preocupación ambiental de Nicole fue otro eje de su descargo: “Es una locura de egocentrismo y cero empatía. Así estamos”.

La modelo reflexionó sobre el impacto ambiental y el futuro:“Si no hay más árboles ni abejas que polinizen, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a respirar?”.

Finalmente, apuntó contra la falta de conciencia y educación:“Me parece espantoso. ¿Qué educación le dan a sus hijos? No puedo creer que haya gente sin lógica ni empatía”.

Nicole remarcó que la solución no es eliminar a los animales, sino adaptarse a convivir: “Si querés cuidar tus plantas, hacé una huerta en altura, poneles protección. No destruyas todo y todos”.

La modelo cerró preocupada pero firme: “Es un todo. La empatía y la lógica deberían ser básicas”.