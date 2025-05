Nicole Neumann generó polémica luego de que en una entrevista revelara que su hijo Cruz de 11 meses tiene una alimentación vegetariana.

La modelo remarcó que los alimentos que consume su bebé con Manu Urcera tiene los nutrientes necesarios para su crecimiento.

“A Cruz también le encantan los jugos que me hago a la mañana con espinaca, pepino y manzana verde, jengibre o apio. Come proteína vegetal como esta variedad de verduras o frutos secos, también lentejas, que tienen mucho hierro y le gustan mucho", dijo en diálogo con Revista Caras.

Nicole aseguró que así será su alimentación hasta que el pequeño lo decida o le pida probar alguna carne animal, lo que impactó en las redes sociales.

En el programa Lape Club Social, una hicieron referencia al tema y una nutricionista habló de la determinación de la famosa.

Nicole Neumann y Cruz Urcera / Fuente: Instagram @nikitaneumannoficial

“Una alimentación plant based, que es lo que llamamos vegetariano o vegano, se puede siempre y cuando esté supervisada. Hay nutrientes críticos como la Vitamina B12 que proviene de origen animal, entonces como no la puede consumir de esta manera hay que suplementar. Lo que pasa con los bebés es que si la mamá está lactando a ese bebé, ella le pasa esa vitamina”, explicó la profesional Micaela Olivares.

ALLEGRA CUBERO EXPLICÓ POR QUÉ NICOLE NEUMANN NO ESTARÁ EN SU CUMPLEAÑOS DE 15

Allegra Cubero explicó a través de un posteo en sus redes sociales por qué su mamá, Nicole Neumann, no estárá en su cumpleaños de 15. La joven festejará con su papá y Mica Viciconte y con la modelo se iría de viaje.

“Estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)”, escribió la menor en una historia que subió a Instagram.

El descargo de Allegra Cubero (Foto: captura de eltrece).

Y agregó, sobre la fiesta que se realizará a principios de 2026: “Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. Mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.