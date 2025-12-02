Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, dio un paso que marcó una nueva etapa en su vida: presentó oficialmente a su novio. Con apenas 14 años y un romance que ya estaría más que afianzado, la joven decidió blanquear la relación públicamente y dejar en claro que lo suyo va en serio.

Aunque todavía no se conoce el nombre del adolescente que conquistó su corazón, Allegra fue contundente al compartir una postal donde aparece abrazada a su pareja y acompañarla con el hashtag “#novios”, la confirmación que sus seguidores estaban esperando.

El joven ya fue incorporado al círculo íntimo de la joven y el último fin de semana participó de una reunión familiar al aire libre. En la foto grupal que recorrió las redes, se lo ve pegado a Allegra, en una imagen que no tardó en generar todo tipo de comentarios. Desde saludos cariñosos hasta felicitaciones, los fans celebraron el nuevo capítulo en la vida sentimental de la adolescente.

Foto: Web

Mientras tanto, Allegra se prepara para sus 15 años, que si bien los cumple el 15 de enero, se festejarán recién a fines de marzo, debido a que muchos invitados estarán de vacaciones.

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MICA VICICONTE SE METIÓ EN EL CONFLICTO DE FABIÁN CUBERO Y NICOLE NEUMANN

Mica Viciconte decidió romper el silencio y dar su opinión sobre el delicado conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, luego de que las hijas del exfutbolista (Allegra, Indiana y Sienna) no fueran entregadas en tiempo y forma para viajar con su papá.

“Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirse. Si yo firmo algo, creo que uno tiene que confiar en la Justicia. Calculo que la Justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer”, aseguró Mica en una nota que dio a Puro Show.

Sobre la frustración que generó la situación, la influencer fue clara: “Uno organiza, vos no podés depender siempre de alguien. Tenés una organización y te organizás. Fabi se fue con Luca (el hijo que tienen en común), pero no tenemos la libertad, los dos laburamos”.

Foto: Captura (eltrece)

Si bien trató de no entrar en detalles que puedan generar más polémica, Mica dejó en claro su incomodidad frente al incumplimiento: “No puedo opinar. Dos más dos, chicos”, cerró, marcando así su firme postura en medio de la guerra mediática y legal entre Cubero y Neumann.