Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero, sorprendió a todos al presentar oficialmente a su novio en las redes sociales. La adolescente, que está a punto de cumplir 15 años, eligió su cuenta de TikTok para mostrarle al mundo su relación con Lucho Ferrari.

En el video, que rápidamente se volvió viral y superó las 160 mil visualizaciones, se puede ver a Allegra junto a Lucho en su casa. El joven se acerca, la abraza y le da un beso, mientras de fondo suena la canción "Palgo" de De La Rose.

El clip, acompañado del hashtag “novios”, desató una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Quién es el novio de Allegra Cubero

Antes de este video, “Alli” ya había compartido un challenge junto a “Lucho”, donde escribió un contundente “Te amo” en la descripción. El adolescente no tardó en responderle en los comentarios con el mismo mensaje: "Te amo“.

Lucho Ferrari y Allegra Cubero. Video: TikTok @Luchoo

Por su parte, Lucho también subió una foto junto a Allegra en su propia cuenta de TikTok, musicalizada con "Mil vidas" de Mora y Ryan Castro, sumando más muestras públicas de cariño.

El apoyo de las hermanas Cubero

Allegra y Lucho. Video: TikTok @alli_cuub

Las publicaciones no pasaron desapercibidas para las hermanas de Allegra. Indiana Cubero le dejó un mensaje a Lucho: "Cuidala Lucho“, y luego sumó un afectuoso ”Los quiero“. Sienna, la más chica, acompañó la presentación del noviazgo con dos corazones, mostrando su apoyo a la pareja.