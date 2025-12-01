Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero, sorprendió a todos al presentar oficialmente a su novio en redes sociales.

La joven compartió por primera vez un video junto a su pareja y en cuestión de horas el clip se volvió viral, generando miles de reacciones y comentarios.

Mica Viciconte y Fabián Cubero con Luca y sus hermanas Allegra, Indiana y Sienna (Foto: Movilpress)

Un clip íntimo y súper romántico

En el video, Allegra aparece en su casa junto a su novio, en complicidad total y abrazándose de manera romántica.

La publicación rápidamente acumuló likes y mensajes de apoyo, tanto de seguidores como de amigos de la familia, celebrando esta nueva etapa en su vida.

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con las imágenes de su nueva pareja.

El video que conquistó a las redes

El posteo se volvió tendencia gracias a la enorme cantidad de usuarios que comenzaron a compartirlo por la ternura de la pareja. En TikTok y en Instagram, los fans destacaron lo “auténtico”, “dulce” y “natural” del vínculo que Allegra eligió mostrar.

La adolescente cumplirá 15 años en enero, en lo que se espera que sea una de las fiestas más importantes del año.

Allegra Cubero, cada vez más protagonista

Allegra empieza a ganar un lugar propio dentro del mundo digital. Ya sea por su estilo, sus posteos familiares o ahora por su primera presentación oficial en pareja, la adolescente se convierte en una de las figuras jóvenes más seguidas del entorno mediático.

Con este video, Allegra demuestra que está viviendo un momento especial y decidió compartirlo con todos, marcando un antes y un después en su presencia pública.