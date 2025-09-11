Lejos de la rivalidad que marcó el inicio de sus carreras como modelos, Nicole Neumann vio el video de Pampita nadando con ballenas en la Polinesia Francesa y quedó realmente maravillada.
“Wow. Espectacular”, le escribió Nicole a Pampita en Instagram, junto a dos emojis: uno de manos alabando el hecho y otro de una carita enamorada.
En las imágenes, Pampita aparece nadando con traje de neopreno junto a los enormes mamíferos marinos, mientras se deja maravillar por la majestuosidad de las ballenas. También se la ve sonriendo, disfrutando del paisaje paradisíaco de Tahití y de las aguas cristalinas del Pacífico.
LA FELICIDAD DE PAMPITA TRAS NADAR CON LAS BALLENAS EN LA POLINESIA FRANCESA
“¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa. En tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con ballenas”, escribió Carolina Ardohain en Instagram, agradecida a su pareja y viviendo un momento único.
