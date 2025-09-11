Pampita vivió un momento único en la Polinesia francesa junto a su pareja, Martín Pepa: la modelo y conductora de Los 8 Escalones se animó a bucear entre ballenas, una experiencia que calificó como “inolvidable”.

En su cuenta de Instagram, compartió varias imágenes y videos que muestran la aventura.

En las imágenes, Pampita aparece nadando con traje de neopreno junto a los enormes mamíferos marinos, mientras se deja maravillar por la majestuosidad de las ballenas. También se la ve sonriendo, disfrutando del paisaje paradisíaco de Tahití y de las aguas cristalinas del Pacífico.

Foto: Instagram.

“Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con las ballenas”, escribió Pampita junto a las publicaciones, reconociendo a su pareja por hacerlo posible. La publicación rápidamente cosechó miles de likes y comentarios de fans admirando la experiencia única que vivió la modelo.

Además del buceo, las imágenes muestran un entorno de ensueño: playas de arena blanca, agua turquesa y un cielo despejado, que hacen que la aventura de Pampita sea todavía más impresionante y soñada.

LA FELICIDAD DE PAMPITA TRAS NADAR CON LAS BALLENAS EN LA POLINESIA FRANCESA

“¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa. En tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con ballenas”, escribió Carolina Ardohain en Instagram, agradecida a su pareja y viviendo un momento único.

Pampita buceó con ballenas en la Polinesia Francesa

