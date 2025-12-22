Allegra Cubero volvió a captar todas las miradas en redes sociales con un outfit que resume a la perfección las claves del verano 2025. Con apenas 14 años, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero demuestra que tiene un estilo propio cada vez más definido y alineado con las tendencias actuales.

En esta ocasión, apostó por una combinación simple, urbana y muy efectiva: una minifalda camuflada y un top minimalista que ya se perfila como uno de los favoritos de la temporada.

La prenda protagonista del look fue un pañuelo de seda transformado en top strapless negro. Esta pieza, que se volvió infaltable en los guardarropas de verano, se destaca por su versatilidad y frescura.

Liviano, cómodo y fácil de combinar, el top tipo pañuelo aporta un aire moderno y relajado, ideal tanto para un plan diurno como para una salida informal por la noche. El color negro suma sobriedad y equilibra el resto del outfit.

Allegra Cubero marcó tendencia con un look fresco: minifalda camuflada y top estrella de la temporada | Créditos: Instagram @cubero.allegra

EL LOOK VERANIEGO DE ALLEGRA CUBERO

Para complementar, Allegra eligió una minifalda de inspiración militar con estampa camuflada, de tiro medio y corte recto. Este tipo de pollera vuelve con fuerza esta temporada y se impone como una opción canchera para quienes buscan un look descontracturado con personalidad.

El contraste entre el top liso y la estampa camuflada logra un equilibrio perfecto entre lo simple y lo llamativo, con un guiño urbano que refuerza su identidad fashionista.

Foto: Instagram (@cubero.allegra)

En cuanto al beauty look, la joven influencer optó por la naturalidad. Llevó el cabello suelto, lacio y con raya al medio, un peinado clásico que aporta frescura y enmarca el rostro.

El maquillaje acompañó esa misma línea: piel luminosa, cejas definidas, ojos apenas resaltados y labios en tonos naturales, logrando el efecto “make up no make up”, ideal para los días de altas temperaturas.