Fabián Cubero volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras romper el silencio sobre el nuevo capítulo del conflicto que enfrenta con Nicole Neumann por la organización del cumpleaños de 15 de su hija Allegra.

En una entrevista con A la tarde, el exfutbolista se mostró enfático, sorprendido y, por momentos, visiblemente molesto por las declaraciones de su ex.

Según Cubero, el acuerdo entre ambos estaba completamente claro: uno se encargaba de la fiesta y el otro del viaje, algo que —aseguró— estaba pactado desde hace tiempo. Pero sus palabras reflejaron que, para él, Nicole estaría intentando modificar lo que ya estaba estipulado.

Foto: Captura (América)

“Lo que ella decía es que estaba predispuesta para asistir, pero siempre fue la fiesta con uno y el viaje con el otro. No entiendo por qué tanto conflicto”, disparó el exjugador, dejando entrever su fastidio.

Además, Fabián insistió en que el esquema estaba claro desde un principio y que él ya avanzó con la organización: “Yo ya estoy organizando el cumpleaños de 15 hace dos meses y ella, no sé, debe estar organizando el viaje, calculo. No entiendo el conflicto todavía”, afirmó.

Fabián Cubero: “Yo ya estoy organizando el cumpleaños de 15 hace dos meses y ella, no sé, debe estar organizando el viaje, calculo. No entiendo el conflicto todavía”.

Para Cubero, todo se desmadró cuando escuchó las declaraciones públicas de Nicole, donde —según él— se los dejaba mal parados a él y a su entorno: “Si lo leés así, puede ser que haya un poco de mala intención”, sostuvo.

Y cerró, tajante: “Pero si el tema ya está arreglado, eso es lo que no entiendo todavía. El concepto de por qué quiere participar de algo que no se arregló”.

Foto / Instagram @nikitaneumannoficial

ALLEGRA, LA HIJA DE NICOLE NEUMANN Y FABIÁN CUBERO, PRESENTÓ A SU NOVIO A LA FAMILIA Y LA FOTO GENERÓ REVUELO

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, dio un paso que marcó una nueva etapa en su vida: presentó oficialmente a su novio. Con apenas 14 años y un romance que ya estaría más que afianzado, la joven decidió blanquear la relación públicamente y dejar en claro que lo suyo va en serio.

Aunque todavía no se conoce el nombre del adolescente que conquistó su corazón, Allegra fue contundente al compartir una postal donde aparece abrazada a su pareja y acompañarla con el hashtag “#novios”, la confirmación que sus seguidores estaban esperando.

El joven ya fue incorporado al círculo íntimo de la joven y el último fin de semana participó de una reunión familiar al aire libre. En la foto grupal que recorrió las redes, se lo ve pegado a Allegra, en una imagen que no tardó en generar todo tipo de comentarios. Desde saludos cariñosos hasta felicitaciones, los fans celebraron el nuevo capítulo en la vida sentimental de la adolescente.

Foto: Web

Mientras tanto, Allegra se prepara para sus 15 años, que si bien los cumple el 15 de enero, se festejarán recién a fines de marzo, debido a que muchos invitados estarán de vacaciones.