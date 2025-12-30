El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo este martes, cuando la modelo confirmó que le organizará una fiesta de 15 a su hija Allegra, por fuera de la celebración que prepara el exfutbolista junto a Mica Viciconte. Además, adelantó que Laurencio Adot diseñará el vestido de la cumpleañera.

Neumann fue abordada por un periodista en Punta del Este, mientras subía a su auto. “¿Cómo van a resolver el tema del cumpleaños de 15?”, le preguntaron. Con un tono seco, la modelo respondió: “Basta con lo de la fiesta. Ella va a tener fiesta con su familia materna, por supuesto. Todos quieren festejar con ella sus 15”.

Nicole no solo confirmó que la fiesta sigue en pie, sino que ya está eligiendo el vestido junto al diseñador Laurencio Adot y preparando sorpresas para Allegra. Además, aclaró que su hija tiene libertad para invitar a la familia paterna si así lo desea: “Tenía esa posibilidad sin problemas, pero bueno no sé. Yo hablo por mi parte nada más”.

Nicole Neumann y Fabián Cubero: el acuerdo para Navidad y Año Nuevo

Nicole Neumann y sus hijas en Punta del Este.

Mientras que Cubero celebró la Navidad y su cumpleaños 44 con sus hijas, Neumann compartirá el Año Nuevo con ellas. La primera quincena de enero es para la madre y la segunda para el padre, según acordaron.