Luego de las explosivas declaraciones de Nicole Neumann sobre el conflicto que mantiene con Fabián “Poroto” Cubero, Mica Viciconte decidió romper el silencio y dar su versión.

“Me mantengo al margen de esta situación”, aseguró la panelista de Ariel en su Salsa, aunque rápidamente lanzó una frase que resonó fuerte: “Cada uno se entierra en su propio pozo”. Y fue más allá: “A esta altura no me sorprende nada” y remató con una acusación directa: “Quien está exponiendo todo es ella”.

El conflicto volvió a tomar fuerza en la previa de los quince años de Allegra, luego de que Nicole saliera a contar públicamente que no fue invitada al festejo que organizarán Cubero y Viciconte. Sin embargo, esa decisión no es nueva: ya se sabía que formaba parte de un acuerdo entre las partes, incluso con intervención de abogados.

Sobre los dichos de Neumann, Mica fue contundente:“Nada que decir respecto a lo que diga ella. Me extraña que si quiere no filtrar información y no exponer a las nenas, la que está exponiendo es ella. Que hable todo lo que quiera, yo me mantengo al margen”.

El arreglo por el cumpleaños y el rol de la Justicia

Consultada en A la tarde sobre si Allegra había pedido que su madre estuviera presente, Viciconte explicó:“Fue un arreglo entre las partes. A esta altura no me sorprende nada”.

Además, se refirió a la posibilidad de que Nicole organice un festejo paralelo:“Pobres los amigos que van a tener que ir a un doble cumple, es raro”. Y aclaró: “No compito con nadie. Si quiere hacer dos cumpleaños, que los haga. Si quiere decir, que diga lo que quiera”.

Mensajes privados y disculpas que nunca llegaron

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Mica Viciconte reveló que Nicole Neumann le envió mensajes privados.“Por supuesto que sé quién es ella, pero respeto a sus hijas”, sostuvo, dejando entrever que conoce más de lo que cuenta.

Sobre el supuesto arrepentimiento de la modelo por la exposición mediática, Viciconte fue tajante:“No me llegaron disculpas. Para arrepentirse, uno puede equivocarse y asumir”. Y confirmó: “Mi celular varias veces sonó, espero las disculpas”.

“Me mandó mensajes, no voy a exponer nada. Si te arrepentís, mi teléfono es el mismo”, sorprendió la pareja de Cubero, quien incluso dejó abierta una puerta a la reconciliación:“Si se disculpa, podría cambiar todo. No digo que voy a tomar mate, pero es un camino por el que se puede construir algo bueno”.