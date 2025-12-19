El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero terminó convirtiéndose en el nuevo capítulo de una interna familiar que no da tregua. Mientras Fabián Cubero y Mica Viciconte preparan la gran fiesta, Nicole Neumann dio detalles de cómo celebrará el cumple de su hija.

Durante meses habría existido un acuerdo que parecía firme. Nicole Neumann y Fabián Cubero habían decidido dividir los festejos: ella acompañaría a Allegra en un viaje especial y él se encargaría de la tradicional fiesta de 15 en un salón exclusivo. Pero con el correr del tiempo, ese pacto empezó a resquebrajarse y terminó rompiéndose públicamente.

En las últimas horas, fue la propia Nicole Neumann quien confirmó que organizará una fiesta de 15 paralela para su hija.

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

ASÍ SERÁ LA FIESTADE 15 QUE NICOLE NEUMANN PREPARA PARA ALLEGRA

En diálogo con Rumis, la modelo dio detalles del festejo que prepara: “Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, reveló.