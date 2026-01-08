Nicole Neumann celebró los 15 años de su hija Allegra Cubero con un regalo millonario que dejó a todos sorprendidos.

La modelo optó por una gargantilla de Swarovski perteneciente a la exclusiva colección de Ariana Grande, una pieza de diseño único que en la página web oficial de la marca está valuada en $979.000.

El collar con baño de rodio tiene un diseño romántico y sofisticado: está compuesto por cristales en forma de corazón, cada uno rodeado por un halo resplandeciente de pavé transparente que le aporta un brillo especial. La pieza combina elegancia y juventud, perfecta para marcar un momento tan significativo en la vida de una adolescente.

Crédito: Instagram

LA EMOCIÓN DE ALLEGRA AL RECIBIR EL PRESENTE

Nicole fue la encargada de compartir en su cuenta de Instagram un video del momento exacto en el que sorprendió a su hija con el presente. Las imágenes muestran la reacción genuina de Allegra, quien no pudo ocultar su emoción al descubrir el exclusivo accesorio que su madre eligió especialmente para ella.

La modelo acompañó las postales de la celebración con un emotivo mensaje: “¡Felices XV princesa de mis sueños! ¡Te amo infinito! Gracias por tu sensibilidad, alegría, por ser tan compañera. ¡Que seas siempre muy feliz y que nada pague tu luz!“, escribió demostrando el profundo vínculo que une a madre e hija.