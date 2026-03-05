La espera terminó: Ahora Caigo regresa este lunes 9 de marzo a las 18.15 por eltrece, y lo hace de la mano de Darío Barassi, el conductor que conquistó a todos con su humor y carisma.

El clásico programa de entretenimiento vuelve completamente renovado. Esta vez, promete juegos inéditos, más adrenalina y la chance de ganar hasta 10 millones de pesos por día. La fórmula suma nuevos desafíos, pero mantiene la esencia: preguntas de cultura general, una plataforma en altura y las caídas más inesperadas.

Darío Barassi en Ahora Caigo (Foto: captura de eltrece).

En cada emisión, un “líder” se enfrentará a 10 participantes en duelos individuales. Cada duelo será un juego distinto, poniendo a prueba el conocimiento y los nervios de los concursantes.

VUELVE AHORA CAIGO CON DARÍO BARASSI: DÍA, HORARIO, Y TODAS LAS NOVEDADES

Por cada rival que el líder logre vencer, podrá elegir una huella y sumar una cantidad de dinero al pozo acumulado. Pero si el líder cae derrotado, será eliminado y el participante que lo venció ocupará su lugar, heredando el pozo y la posibilidad de seguir sumando.

El gran objetivo es quedar en pie cuando todos los demás hayan caído por las trampas. Solo así, el ganador accederá al Juego Final, donde podrá duplicar el dinero acumulado y llevarse hasta 10 millones de pesos. Si falla en la última instancia, se quedará con la mitad del monto.

Darío Barassi en Ahora Caigo (Foto: Instagram @dariobarssi)

La nueva temporada de “Ahora Caigo” es una producción de Boxfish para eltrece y llega con la promesa de sorprender a los fanáticos del formato y sumar nuevos seguidores. Con la conducción de Darío Barassi, el ciclo apuesta a la risa, la tensión y la emoción de los grandes premios.

