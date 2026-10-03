A varios meses de la muerte de Moro, el bulldog francés que acompañó a Paula Chaves y Pedro Alfonso durante casi 16 años, la conductora volvió a recordarlo con mucha emoción. El perro fue una parte fundamental de la familia y estuvo presente en distintos momentos importantes de sus vidas, incluido el nacimiento de sus hijos.

Horas atrás, Paula recurrió a sus historias de Instagram para compartir una serie de recuerdos vinculados a una fecha muy especial. Hace exactamente diez años, la modelo se encontraba atravesando las horas previas al nacimiento de Baltazar, su segundo hijo, y junto a ella estaba Moro.

La esposa de Pedro publicó una antigua fotografía en la que aparece acostada junto al perro y recordó con humor una particular anécdota de aquel momento. “Y hoy hace 10 años atrás rompía bolsa de Balta. Moro se tomaba todo el líquido amniótico”, escribió sobre la imagen.

(Foto: Instagram @chavespauok)

EL ESPECIAL VÍNCULO DE PAULA CHAVES CON SU PERRO MORO

Paula Chaves contó en más de una ocasión esta curiosa historia y hasta bromeó con que aquel líquido amniótico, al que describió como lleno de nutrientes y células madre, podría haber sido el motivo detrás de la longevidad de Moro. El bulldog francés vivió casi 16 años, una edad que superó ampliamente la expectativa de vida habitual de la raza.

(Foto: Instagram @chavespauok)

Pero el recuerdo tomó un tono todavía más emotivo cuando Paula compartió una fotografía actual tomada en el mismo departamento donde había vivido aquel momento diez años atrás. “Volvimos a alquilar este mismo departamento hasta que nos entreguen nuestra casa. Y estoy en el mismo lugar 10 años después. Creyendo en las señales”, expresó junto a la imagen.

“Jamás dejaré de contar esta historia”, comentó en otra postal que subió a sus historias de Instagram orgullosa de esta conexión tan especial.