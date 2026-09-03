Tras los explosivos rumores de distanciamiento entre Mery del Cerro y Paula Chaves, la conductora y la modelo volvieron a encontrarse y a mostrarse juntas en redes sociales. De esta manera, despejaron todos los rumores que había iniciado Pepe Ochoa en LAM, días atrás.

Si bien Paula había reaccionado inmediatamente a los rumores de pelea, Pepe Ochoa insistió en su información asegurando que estaba todo mal entre ellas dos. Ahora, las protagonistas del rumor se mostraron juntas y despejaron toda duda.

En las últimas horas, las ex SuperM compartieron un almuerzo a solas y mostraron las imágenes en redes sociales. Entre comidas, risas y charlas, disfrutaron de un increíble día que inmortalizaron con imágenes y un video que subieron a redes.

Mery del Cerro y Paula Chaves reaparecieron juntas en público (Foto: Instagram @chavespauok)

Mery del Cerro y Paula Chaves reaparecieron juntas en público (Video: Instagram @chavespauok)

LA FURIOSA RESPUESTA DE PAULA CHAVES ANTE LOS RUMORES DE PELEA

Días atrás, ante la inmediata repercusión que tuvo la información de Pepe Ochoa en LAM, quien salió a hablar fue Paula Chaves. La conductora se comunicó enseguida con Ángel de Brito y fue tajante: “No me peleé, ¿qué dicen?”.

Paula Chaves salió a responder en redes sociales (Foto: Instagram)

Como su declaración inicial no pareció ser suficiente, y decidida a desmentir categóricamente los rumores, Paula compartió en sus redes sociales la captura de pantalla de un chat privado que estaba teniendo con Mery del Cerro.

“Nosotras hablando de nuestra no pelea”, escribió junto a la captura. “Jamás voy a entender cómo se dicen cosas con tanta liviandad sin ni siquiera preguntar y se propagan con tanta facilidad”, agregó, notablemente indignada con la situación.