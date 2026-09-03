Qué es y cómo se prepara la fraldinha, el plato de carne que eligieron como el mejor del mundo

La fraldinha es uno de los cortes de carne más tradicionales de Brasil y una de las grandes estrellas del churrasco. Aunque fuera de ese país suele compararse con el vacío o el flank steak, tiene características propias que la convierten en una pieza muy apreciada por los amantes de la parrilla.

El prestigioso sitio gastronómico Taste Atlas la destacó como el mejor plato con carne del mundo, valorando tanto la calidad del corte como la técnica tradicional utilizada para cocinarlo. Su preparación apuesta por pocos ingredientes y mucho respeto por la materia prima.

La clave está en conservar la capa de grasa, cocinar la carne a fuego fuerte y cortarla siempre en sentido contrario a las fibras para obtener un resultado tierno, jugoso y lleno de sabor.

Fraldinha, uno de los mejores cortes de carne del mundo. Foto: Taste Atlas

Procedimiento para hacer la fraldinha

Disolver abundante sal gruesa en agua hasta obtener una salmuera muy concentrada. Sumergir la carne durante apenas unos segundos y retirarla inmediatamente. No debe quedar cubierta de granos de sal. Ensartar la fraldinha en un pincho formando un acordeón o zigzag, manteniendo la capa de grasa siempre hacia el mismo lado. Encender la parrilla con brasas bien calientes y ubicar la carne a unos 40 centímetros del carbón. Cocinar girando el pincho cada 3 a 5 minutos, sin dar vuelta constantemente la carne. Asar durante 15 a 20 minutos, dependiendo del grosor del corte y de la intensidad del fuego. Retirar de la parrilla y cortar siempre en láminas finas, en sentido contrario a las fibras. Servir de inmediato, acompañado con salsa criolla o una salsa de perfil ácido, como es tradicional en Brasil.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/