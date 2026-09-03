Elba Rodríguez, cocinera: “El postre más simple y rápido lleva 1 litro de leche, 100 g de sémola y canela en rama”

Cuando se trata de postres caseros, hay recetas que nunca pasan de moda. Una de ellas es el postre de sémola con leche, una preparación clásica que combina pocos ingredientes, requiere muy poco tiempo y ofrece un resultado cremoso que gusta tanto a chicos como a grandes.

La cocinera Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef Argentina, compartió su versión de este dulce tradicional, al que definió como “el postre más simple y rápido del planeta”. La receta lleva leche, sémola, azúcar y canela en rama, además de una cobertura de gelatina que le aporta color y frescura.

Para lograr una textura suave y sin grumos, el secreto está en incorporar la sémola lentamente mientras se revuelve de manera constante. Además, aromatizar la leche con canela en rama y cáscara de naranja le aporta un sabor mucho más intenso que utilizar esencias o canela en polvo desde el comienzo de la cocción.

Otra ventaja de esta receta es que admite variantes: puede servirse sola, espolvoreada con canela, acompañada con dulce de leche o cubierta con gelatina de frutas, tal como propone Elba Rodríguez. Es una opción económica, rendidora y perfecta para preparar con ingredientes que casi siempre hay en casa.

Comensales 4 Ingredientes Un litro de leche

litro de leche 100 g sémola fina

g sémola fina 100 g azúcar

g azúcar Una rama de canela

rama de canela Cáscara de naranja

2 cucharadas de esencia de vainilla

cucharadas de esencia de vainilla Una caja de gelatina del sabor que más te guste (opcional, para la cobertura)

Procedimiento para el postre de sémola con leche

Colocar la leche en una olla junto con el azúcar, la rama de canela y la cáscara de naranja. Llevar a fuego medio hasta que rompa el hervor y los aromas se integren. Incorporar la sémola en forma de lluvia, mezclando constantemente para evitar grumos. Cocinar durante unos minutos hasta que la preparación espese. Agregar la esencia de vainilla y mezclar nuevamente. Retirar la canela y la cáscara de naranja. Verter la preparación en una fuente o en moldes individuales. Preparar la gelatina según las indicaciones del envase y distribuirla sobre el postre una vez que la base esté fría. Llevar a la heladera hasta que tome consistencia antes de servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/