La súper milanesa de 1,5 kilo de El Tábano: así la prepara Norma, su histórica cocinera

La milanesa es uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina, pero pocos lugares lograron convertirla en un verdadero emblema como El Tábano, el histórico bodegón que funciona dentro del Club Social y Deportivo homónimo, entre los barrios porteños de Coghlan y Saavedra. Allí nació la famosa Super Tábano, una milanesa de aproximadamente 1,5 kilo que alcanza para compartir entre varias personas.

El secreto detrás de este plato está en las manos de Norma Ruiz Orrego, la cocinera que desde hace años lidera una cocina integrada exclusivamente por mujeres. Su preparación mantiene la esencia de los viejos bodegones: ingredientes simples, porciones abundantes y una cocción cuidada para lograr una carne jugosa y un empanado dorado y crocante.

La Super Tábano se sirve acompañada por una generosa porción de papas fritas y cuatro huevos fritos, una combinación que la convirtió en el plato más pedido de la casa. El restaurante, además, conserva el espíritu de los antiguos clubes de barrio, con sifones sobre las mesas, carteles fileteados y un ambiente que recuerda a la Buenos Aires de otras épocas.

Comensales 4 Ingredientes 1 ½ kilos de nalga o cuadrada, abierta para milanesa

kilos de nalga o cuadrada, abierta para milanesa Huevos

Ajo picado

Perejil fresco

Sal y pimienta

Mostaza (opcional)

Pan rallado

Aceite para freír

Papas fritas, para acompañar

El Tábano, bodegón de club de barrio en el que comía el Polaco Goyeneche. Foto: Cucinare TV

Procedimiento para la súper milanesa de El Tábano

Limpiar la carne y retirar el exceso de grasa.

Condimentarla con sal, pimienta, ajo y perejil.

Pasarla por huevo batido, que puede llevar una cucharada de mostaza para potenciar el sabor.

Empanarla con abundante pan rallado, presionando bien para que el rebozado quede adherido.

Dejar reposar la milanesa unos minutos antes de cocinarla.

Freírla en aceite bien caliente hasta que quede dorada de ambos lados.

Escurrir el excedente de aceite sobre papel absorbente.

Servir con una montaña de papas fritas y cuatro huevos fritos encima.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/