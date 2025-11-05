Los riñones son una achura que, bien preparada, sorprende por su sabor único y su textura delicada. La clave está en dorarlos correctamente y combinarlos con ingredientes que potencien su carácter, como la mostaza, la panceta y los hongos. El resultado es un plato que logra equilibrio entre intensidad y suavidad, perfecto para una comida memorable.

Esta receta transforma los riñones en una experiencia gourmet: la salsa cremosa y ligeramente dulce acompaña cada bocado, mientras que las papas a la española aportan un contraste crujiente que hace que cada porción sea irresistible. Un toque de provenzal fresco termina de coronar el plato, aportando aroma y color, y elevando la presentación a otro nivel.

Ingredientes de riñones a la mostaza

2 k de riñones.

Un k de cebolla.

400 g de hongos.

400 g de panceta ahumada.

Una taza de vino blanco.

Una taza de caldo de verduras.

100 cc de crema de leche.

4 cdas de mostaza.

2 cdas de pimentón.

2 cdas de miel.

2 cdas de almidón.

Agua fría, c/n.

1/2 taza de perejil picado.

6 dientes de ajo.

Un k de papas cortadas en rodajas tipo españolas.

El secreto de los riñones a la mostaza está en el salteado. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar a la mitad el riñón y luego en rodajas. Calentar bien el disco, agregar aceite y dorar los riñones. Salpimentar. Una vez dorados, correrlos a los costados del disco y en el centro colocar aceite y rehogar la panceta, los hongos y la cebolla picada. Una vez rehogado todo, desglasar con vino blanco, agregar el caldo, la crema, la mostaza , el pimentón, la miel, sal y pimienta. Dejar reducir y espesar con almidón. Acompañar con papas a la española. Coronar el riñón con provenzal fresco. Para las papas, cortarlas en rodajas finas y secarlas. Freírlas en aceite abundante y bien caliente.

