Los riñones son una achura que, bien preparada, sorprende por su sabor único y su textura delicada. La clave está en dorarlos correctamente y combinarlos con ingredientes que potencien su carácter, como la mostaza, la panceta y los hongos. El resultado es un plato que logra equilibrio entre intensidad y suavidad, perfecto para una comida memorable.
Esta receta transforma los riñones en una experiencia gourmet: la salsa cremosa y ligeramente dulce acompaña cada bocado, mientras que las papas a la española aportan un contraste crujiente que hace que cada porción sea irresistible. Un toque de provenzal fresco termina de coronar el plato, aportando aroma y color, y elevando la presentación a otro nivel.
Ingredientes de riñones a la mostaza
- 2 k de riñones.
- Un k de cebolla.
- 400 g de hongos.
- 400 g de panceta ahumada.
- Una taza de vino blanco.
- Una taza de caldo de verduras.
- 100 cc de crema de leche.
- 4 cdas de mostaza.
- 2 cdas de pimentón.
- 2 cdas de miel.
- 2 cdas de almidón.
- Agua fría, c/n.
- 1/2 taza de perejil picado.
- 6 dientes de ajo.
- Un k de papas cortadas en rodajas tipo españolas.
Procedimiento
- Cortar a la mitad el riñón y luego en rodajas.
- Calentar bien el disco, agregar aceite y dorar los riñones. Salpimentar.
- Una vez dorados, correrlos a los costados del disco y en el centro colocar aceite y rehogar la panceta, los hongos y la cebolla picada.
- Una vez rehogado todo, desglasar con vino blanco, agregar el caldo, la crema, la mostaza, el pimentón, la miel, sal y pimienta.
- Dejar reducir y espesar con almidón.
- Acompañar con papas a la española.
- Coronar el riñón con provenzal fresco.
- Para las papas, cortarlas en rodajas finas y secarlas.
- Freírlas en aceite abundante y bien caliente.
