La carne desmechada es la reina de los sándwiches por su textura suave y la jugosidad que retiene. Para lograr ese punto perfecto donde la carne se deshace hasta poder cortarse con una cuchara, muchos recurren a métodos de cocción al horno en bolsas.
Esta receta rompe con esa técnica para volver a la cocina tradicional, demostrando que la mejor manera de conseguir una carne tierna es a través de la cocción lenta en olla. El resultado es una carne suave, lista para armar un sándwich contundente.
Ingredientes para sándwich de carne desmechada y pepinos
- 500 g de roast beef.
- 2 zanahorias.
- 2 cebollas.
- Agua, c/n.
- 50 cc de salsa soja.
- Pepinos agridulces
- Una cda de sal.
- 100 cc de vinagre de manzana.
- 50 cc de agua.
- 50 g de azúcar.
Para el sándwich
- 4 panes para hamburguesa.
- Mayonesa con hierbas, c/n.
Procedimiento
Para la carne
- Dorar la carne en aceite de ambos lados.
- Agregar en una olla las zanahorias y la cebollas cortadas junto a la carne dorada.
- Cubrir con agua y agregar la salsa de soja.
- Cocinar durante 2 horas aproximadamente.
- Desmechar la carne con ayuda de dos tenedores.
- Agregar jugo de cocción reducido y reservar.
Para los pepinos
- Cortar en rodajas bien finitas.
- Colocarlas en un colador con sal.
- Lavar con agua.
- Cocinar en una olla durante un minuto, apenas hierva la mezcla de agua, vinagre y azúcar.
- Poner todo en un frasco esterilizado y conservar en frío.
Armado
- Untar el pan con tu aderezo favorito y servir.
