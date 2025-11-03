La carne desmechada es la reina de los sándwiches por su textura suave y la jugosidad que retiene. Para lograr ese punto perfecto donde la carne se deshace hasta poder cortarse con una cuchara, muchos recurren a métodos de cocción al horno en bolsas.

Esta receta rompe con esa técnica para volver a la cocina tradicional, demostrando que la mejor manera de conseguir una carne tierna es a través de la cocción lenta en olla. El resultado es una carne suave, lista para armar un sándwich contundente.

Ingredientes para sándwich de carne desmechada y pepinos

500 g de roast beef.

2 zanahorias.

2 cebollas.

Agua, c/n.

50 cc de salsa soja.

Pepinos agridulces

Una cda de sal.

100 cc de vinagre de manzana.

50 cc de agua.

50 g de azúcar.

Para el sándwich

4 panes para hamburguesa.

Mayonesa con hierbas, c/n.

Procedimiento

Para la carne

Dorar la carne en aceite de ambos lados. Agregar en una olla las zanahorias y la cebollas cortadas junto a la carne dorada. Cubrir con agua y agregar la salsa de soja Cocinar durante 2 horas aproximadamente. Desmechar la carne con ayuda de dos tenedores. Agregar jugo de cocción reducido y reservar.

Para los pepinos

Cortar en rodajas bien finitas. Colocarlas en un colador con sal. Lavar con agua. Cocinar en una olla durante un minuto, apenas hierva la mezcla de agua, vinagre y azúcar. Poner todo en un frasco esterilizado y conservar en frío.

Armado

Untar el pan con tu aderezo favorito y servir.

