Un buen bife ancho no necesita demasiadas vueltas: con una pieza de calidad, una mezcla aromática de especias y el punto justo de cocción, el resultado puede ser espectacular. En esta versión, la técnica se apoya en dos pilares: atar la carne para que mantenga su forma durante la cocción y usar fuego fuerte para lograr un dorado profundo sin resecar el interior.

La combinación de romero, tomillo, comino, pimentón y nuez moscada crea una costra aromática que potencia el sabor natural de la carne. Con apenas unos minutos de preparación, se obtiene un plato ideal para una parrillada de fin de semana o para lucirse en una comida especial.

Ingredientes para el bife ancho con especias

Bife ancho

Ajo en polvo

Coriandro

Romero

Tomillo

Comino

Nuez moscada

Pimentón

Aceite de girasol

Sal

Bife ancho con especias, un clásico de la gastronomía criolla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Atar el bife ancho con hilo para que mantenga su forma durante la cocción. Pincelar toda la pieza con aceite de girasol para que las especias se adhieran correctamente. En un bowl, mezclar una cucharada de cada especia. Cubrir por completo la superficie del bife con esta mezcla y condimentar con sal. Llevar a la parrilla bien caliente y asar a fuego fuerte, dorando todos los lados. Retirar el hilo, cortar y servir.

Acompañalo con unas cebollas asadas, que quedan perfectas con la mezcla de especias y el jugo de la carne.

