El cantante colombiano Fonseca se presentará en Argentina el 6 de marzo en el Teatro Gran Rex, en el marco de su gira internacional Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour.

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 19 de octubre, desde las 10 h, a través de Tu Entrada.

Fonseca llega a Buenos Aires con “Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour”

El reconocido cantautor colombiano inicia una nueva etapa artística con Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, una gira internacional que lo llevará a reencontrarse con su público en Latinoamérica y Estados Unidos.

El tour toma su nombre del undécimo álbum de estudio de Fonseca, una producción de 12 canciones.

Antes Que El Tiempo Se Vaya reúne a destacados artistas. Entre las colaboraciones se encuentran Juanes, Rawayana, Rubén Blades, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico.

El álbum también llega acompañado de importantes reconocimientos. Recibió una nominación al Latin GRAMMY® en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y una nominación a los Premios Billboard de la Música Latina como Álbum Tropical del Año.

Además, las canciones “VENGA lo que VENGA” y “Nunca Me Fui” fueron nominadas al Latin GRAMMY® en la categoría Mejor Canción Tropical, consolidando la presencia del artista en la escena musical latina.

Entradas para Fonseca en el Teatro Gran Rex

Los fanáticos que quieran disfrutar de Fonseca en Buenos Aires podrán adquirir sus entradas a partir del lunes 19 de octubre a las 10 h, a través de Tu Entrada.