U2 volverá a la Argentina después de casi una década y ya se conocieron los precios de las entradas para sus dos shows en el estadio de River Plate. La banda irlandesa se presentará el 23 y el 25 de marzo de 2027, en el marco de su gira mundial The Greatest Show on Earth, con la que celebrará sus 50 años de trayectoria.

Los tickets tendrán valores que irán desde los $120.000 hasta los $500.000, más el cargo por servicio, según el sector elegido. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre, mientras que la venta general se habilitará el jueves 22, en ambos casos a partir de las 10.

Las entradas se venderán exclusivamente a través de la plataforma All Access. Durante la preventa, los clientes que cumplan con las condiciones de la promoción podrán acceder a seis cuotas sin interés.

Foto: prensa U2

U2 en River: la lista completa de precios de las entradas

Los valores de los tickets varían según la ubicación dentro del estadio Monumental. Estos son los precios anunciados para los recitales de U2, a los que se deberá sumar el cargo por servicio.

PIT / Golden Circle: $500.000.

Campo delantero: $355.000.

Platea preferencial San Martín inferior: $375.000.

Platea preferencial San Martín baja: $375.000.

Platea preferencial San Martín media: $375.000.

Platea preferencial Belgrano inferior: $375.000.

Platea preferencial Belgrano baja: $375.000.

Platea preferencial Belgrano media: $375.000.

Campo general + Sívori B: $185.000.

Platea Sívori media sin numerar: $160.000.

Platea alta San Martín: $145.000.

Platea alta Belgrano: $145.000.

General alta Sívori: $120.000.

Todos los importes corresponden al valor de la entrada sin el cargo por servicio. Por eso, el precio final de la compra será superior al monto publicado para cada sector.

Cuándo salen a la venta las entradas para U2

La venta de entradas para los dos recitales se organizará en dos etapas:

Preventa exclusiva: comenzará el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 10, para clientes Santander Visa. Durante esta instancia estará disponible la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

Venta general: se habilitará el jueves 22 de octubre de 2026, a las 10, para todos los medios de pago.

Foto: prensa U2

En ambas etapas, los tickets se podrán adquirir únicamente a través de All Access, la plataforma habilitada para la venta.

Para quienes realicen compras desde el exterior, la organización recomendó comunicarse previamente con el banco o la entidad emisora de la tarjeta para autorizar la operación internacional y evitar posibles rechazos durante el pago.

Foto: prensa U2

U2 en River: qué bandas tocarán y cómo será el show

Los recitales del 23 y el 25 de marzo de 2027 tendrán a Beck como invitado especial y formarán parte de The Greatest Show on Earth, la gira con la que U2 celebrará sus cinco décadas de historia.

El grupo irlandés repasará canciones emblemáticas de su trayectoria y también presentará material de Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio.

Con una carrera que atravesó generaciones y espectáculos multitudinarios en los principales escenarios del mundo, U2 prepara así su regreso a Buenos Aires después de casi diez años. La expectativa por sus dos presentaciones ya tiene una fecha clave: el miércoles 21 de octubre comenzará la primera oportunidad para conseguir las entradas.