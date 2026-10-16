Con este lanzamiento, Juan Elvadin se convierte en el primer artista argentino en la historia en editar un EP en Drumcode, alcanzando un hito sin precedentes para la música electrónica nacional y marcando un nuevo capítulo para la presencia del talento argentino dentro de uno de los sellos más prestigiosos e influyentes del mundo.

El EP representa la evolución artística de Juan Elvadin hacia un sonido más contundente, hipnótico y orientado al club, consolidando una identidad propia que ha venido desarrollando durante los últimos años. Las tres producciones reflejan una búsqueda sonora madura, con una marcada orientación para la pista de baile y una producción de alto nivel técnico.

Con este lanzamiento, Juan Elvadin consolida una nueva etapa en su carrera y reafirma una evolución artística sostenida, posicionándose entre las propuestas latinoamericanas de mayor proyección dentro del techno contemporáneo gracias a una identidad sonora propia, una producción de excelencia y el reconocimiento de referentes como Adam Beyer.