Murió Fernando Confessore a los 58 años: así lo despidieron los famosos y compañeros de TN y eltrece

La muerte de Fernando Confessore generó conmoción en el mundo del periodismo y la televisión. El meteorólogo, una de las caras más reconocidas de TN y eltrece, falleció este viernes 16 de octubre a los 58 años.

Según informó su familia, murió durante la madrugada a causa de un infarto, mientras se encontraba en su casa del barrio porteño de Versalles junto a su esposa y sus hijas.

Confessore tenía más de 30 años de trayectoria en televisión y formaba parte de Artear desde diciembre de 1995. A lo largo de su carrera, se convirtió en un referente de la información meteorológica y en un compañero muy querido dentro del canal.

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Foto: Instagram Por: Estefania Lisi

Tras conocerse la noticia, sus colegas comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de emoción, recuerdos y reconocimiento a su calidad humana. Mario Massaccesi lo homenajeó al aire de Tempraneros, mientras que Dominique Metzger, Marcelo Bonelli, Paula García, Matías Bertolotti y otros periodistas expresaron su dolor por la pérdida.

También su hija Julieta compartió una emotiva fotografía de su infancia junto a él, acompañada de una frase conmovedora: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”.

Así despidieron los famosos a Fernando Confessore tras su muerte: qué dijeron sus compañeros de TN y eltrece Foto: @ferconfessore La muerte de Fernando Confessore, uno de los meteorólogos históricos de TN y eltrece, generó una profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo y distintas figuras del periodismo. Tras conocerse la noticia este viernes 16 de octubre, las redes sociales y los programas de televisión se llenaron de mensajes de despedida para recordar su trayectoria, su sentido del humor y su calidad humana. Leé la nota completa

La historia de amor de Fernando Confessore y Paula Franco: la mujer que lo acompañó durante 40 años La historia de amor de Fernando Confessore y Paula Franco: la mujer que lo acompañó durante 40 años La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, a los 58 años, puso nuevamente en primer plano su historia de amor con Paula Franco, su esposa y compañera de vida durante cuatro décadas. Meses antes de su fallecimiento, el periodista le había dedicado una emotiva publicación en redes sociales en la que recordó el papel fundamental que ella tuvo en su formación y en su carrera profesional. Leé la nota completa

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras la muerte de su papá: “Toda la eternidad” Foto: @ferconfessore La muerte de Fernando Confessore, uno de los meteorólogos históricos de TN, generó conmoción este viernes 16 de octubre. En medio del dolor por la noticia, su hija Julieta lo despidió en las redes sociales con una fotografía de su infancia y unas palabras que reflejaron el profundo amor que los unía. Leé la nota completa

Fernando Confessore: qué dice el parte policial sobre su muerte Fernando Confessore: qué dice el parte policial sobre su muerte (Captura de TN) La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, generó una profunda conmoción. En las últimas horas se conocieron detalles del parte policial que reconstruye lo ocurrido durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, cuando el periodista se descompensó en su casa y murió a los 58 años. Según el documento oficial, el llamado de emergencia fue realizado por su esposa, Paula Gabriela Franco, quien informó que su marido se había descompensado repentinamente mientras ella se encontraba en la cocina de la vivienda, ubicada en La Huella al 6200. Leé la nota completa

La última aparición de Fernando Confessore en TN: la frase que hoy estremece Video de TN, Nuestra Tarde. El 15 de octubre, Fernando Confessore dio por última vez el pronóstico del tiempo en TN. Tras conocerse la noticia de su muerte, una frase que había pronunciado con humor durante su participación en televisión adquirió un significado conmovedor. “Nos vino a visitar Fernando Confessore”, le dijo con picardía Federico Seeber al meteorólogo. Con el sentido del humor que lo caracterizaba, Confessore le respondió: “No, estaba acá, en el estudio. No me veías, pero estaba acá. Siempre estoy presente”. Leé la nota completa

De qué murió Fernando Confessore, el meteorólogo de TN Video de eltrece, Arriba Argentinos. La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, generó una profunda conmoción en el mundo de la televisión. El especialista en meteorología tenía 58 años y falleció durante la madrugada de este viernes en su casa. Al comunicar la noticia en Arriba Argentinos, sus compañeros Nacho Otero y Valeria Sampedro compartieron los primeros detalles sobre lo sucedido. Leé la nota completa