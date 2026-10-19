El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El dolor por la pérdida inesperada y el enorme cariño de quienes compartieron su vida marcaron el último adiós a Fernando Confessore. El querido meteorólogo murió el pasado viernes 16 de octubre, a los 58 años, tras sufrir un infarto durante la madrugada en su casa del barrio de Versalles, donde convivía junto a su esposa y sus tres hijas.

Tras la triste despedida en el cementerio de la Chacarita, su hija Jime conmovió a todos al publicar en Instagram unas profundas palabras dedicadas a su papá, acompañadas por emotivas postales familiares y profesionales.

El último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

El último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

El último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

La carta completa de la hija de Fernando Confessore

En su descargo, la joven expresó la incredulidad y la conmoción que atraviesa la familia tras la repentina partida del meteorólogo de TN y El Trece:

“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido. Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”.

“Todavía cuesta creer que ya no estés, que no voy a volver a verte, a escucharte ni a compartir esos momentos que hoy daría todo por tener una vez más”.

“Vamos a extrañar todo de vos, pa. Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados... TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste”.

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

“Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida. Nos enseñaste tanto con tu forma de ser, con todo lo que hiciste por nosotras y con ese amor que nos diste a tu manera, todos los días”.

“Quédate tranquilo pa, que nosotras vamos a cuidar de mamá por vos. Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras”.

“No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona. Pero sí sé que te voy a llevar conmigo toda mi vida, en cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más”.

“Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo. Te voy a extrañar toda la vida”.

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras darle el último adiós en la Chacarita (Instagram)

Cande y Juli también le dejaron un mensaje a su papá

“Te amo. Pa, te vamos a extrañar siempre”, escribió Cande Confessore en el posteo que hizo su hermana Jime.

Y Juli también se espresó: “Te amo y los amo”.