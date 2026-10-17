El dolor por una pérdida inesperada y el cariño de quienes compartieron su vida marcaron el último adiós a Fernando Confessore.

Este sábado, familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron al histórico meteorólogo de TN y eltrece en el Cementerio de la Chacarita, después de un velatorio que se realizó durante la mañana en Zuccotti.

El último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Confessore murió el viernes 16 de octubre, a los 58 años, tras sufrir un infarto durante la madrugada en su casa de Versalles, donde vivía junto a su esposa y sus tres hijas.

Fernando Confessore: qué dice el parte policial sobre su muerte (Captura de TN)

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus seres queridos, en el ámbito periodístico, donde durante tres décadas construyó una extensa trayectoria y cosechó el cariño de sus compañeros y de un inmenso público que hoy llora su partida.

En medio de una jornada atravesada por la emoción, una multitud se acercó para acompañar a la familia y despedirlo. Hubo lágrimas, abrazos, aplausos y palabras cargadas de afecto para recordar al hombre que durante tantos años formó parte de la pantalla de TN y eltrece.

El último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

El dolor de la familia de Fernando Confessore en su último adiós

A Paula Franco, la esposa que acompañó al meteorólogo durante 40 años, se la vio devastada, sosteniendo a sus hijas, Candela, Julieta y Jimena.

En este doloroso último adiós también estuvo presente La Tana, la mamá de Confessore, quien recibió el acompañamiento de familiares y amigos en medio del profundo dolor por la repentina muerte de su hijo.

La familia de Fernando Confessore en su último adiós (Foto: Movilpress)

La familia de Fernando Confessore en su último adiós (Foto: Movilpress)

El último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

La familia de Fernando Confessore en su último adiós (Foto: Movilpress)

La familia de Fernando Confessore en su último adiós (Foto: Movilpress)

Los compañeros de TN y eltrece se despidieron a Fernando Confessore

La despedida también reunió a numerosos compañeros de TN, eltrece y Artear. Confessore trabajó durante 30 años en el multimedio y dejó una huella entre los distintos equipos con los que compartió su carrera.

Entre quienes se acercaron estuvieron Matías Bertolotti, Marcos Barroca, Guillermo Lobo, Luis Otero, Nacho Otero, Valeria Sampedro, Federico Seeber, Lorena Maciel, Dominique Metzger, Roxy Vázquez, Fernando Vigo, Ignacio González Prieto, Leo Paradizo, Silvia Martínez, Franco Mercuriali, Marcelo Bonelli, Eddie Fitte y Gonzalo Aziz, entre otros compañeros.

Federico Seeber en el último adiós de Fernando Confessore (Foto Movilpress)

Roxy Vázquez en el último adiós de Fernando Confessore (Foto Movilpress)

Marcelo Bonelli en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Luis Otero en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Valeria Sampedro en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

El último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Franco Mercuriali en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Gonzalo Aziz en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Diego Poggi en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Leo Paradizo en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Eddie Fite en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Diego Ruscitti en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Marcos Barrocca en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

El último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Nacho Otero en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Lorena Maciel en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Guillermo Lobo en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

Fer Vigo en el último adiós a Fernando Confessore (Foto: Movilpress)

La presencia de sus colegas fue una muestra del cariño que había construido a lo largo de tres décadas de trabajo. Muchos de ellos quisieron acompañar a sus seres queridos en una despedida que trascendió lo profesional y dejó en evidencia el vínculo que Fernando había generado con quienes compartieron su día a día.

En el Cementerio de la Chacarita, entre lágrimas, abrazos y aplausos, familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós a Fernando Confessore. Una despedida marcada por la tristeza, pero también por el amor de una multitud que quiso acompañarlo hasta el final.