La muerte de Fernando Confessore conmocionó a sus compañeros de eltrece, que este viernes le dedicaron un sentido homenaje en Mediodía Noticias. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Luis Otero recordó al meteorólogo y se quebró en vivo al ver por última vez en pantalla a quien había compartido tantas jornadas de trabajo con él.

La noticia golpeó profundamente al equipo del noticiero, que hasta el día anterior había compartido con Confessore sus habituales intercambios al aire, sus bromas y la rutina de cada emisión.

“Es muy difícil. Parece mentira que no lo tenemos acá, a nuestro querido Confe. Un rayo nos cayó en la cabeza”, expresó Otero, visiblemente emocionado, mientras observaba el último pronóstico del tiempo que había presentado su compañero.

El conductor no pudo ocultar las lágrimas ante la pérdida y recordó con afecto al meteorólogo, cuya presencia se había convertido en una parte fundamental del equipo.

La emoción de Luis Otero al recordar a Fernando Confessore

Durante el homenaje, los integrantes de Mediodía Noticias repasaron algunos de los momentos compartidos con Confessore y destacaron el vínculo que había construido con los televidentes, especialmente durante las extensas emisiones de los sábados.

En ese sentido, Santiago do Rego se refirió a la comunidad que se había formado alrededor del noticiero y al lugar que ocupaba el meteorólogo en ese intercambio cotidiano con la audiencia.

“Nosotros hacíamos el noti más largo del mundo, como le decimos nosotros al de los sábados. Son seis horas, es muy largo, y la comunidad que se genera y que tenemos, de la gente que nos sigue, de la gente que todos los días nos manda mensajes”, contó.

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El periodista también reveló que, tras conocerse la noticia de la muerte de Confessore, recibió numerosos mensajes de personas que querían expresar su cariño y despedirlo.

“Hoy los tengo todos volcados acá en el celu con mensajes de cariño, de afecto para Confe”, señaló Otero, al compartir el impacto que había generado la noticia entre los televidentes.

El recuerdo de sus bromas y su manera de dar el pronóstico

Además de su profesionalismo, Otero destacó el humor con el que Confessore desarrollaba su trabajo y la complicidad que había construido con sus compañeros frente a cámara.

El conductor recordó que el meteorólogo conocía las reacciones que despertaban sus pronósticos, incluso cuando anunciaba condiciones climáticas desfavorables que el equipo prefería evitar.

“Se lo decíamos. Disfrutás cuando nos decís el mal tiempo”, comentó, al evocar las bromas que compartían durante las emisiones.

Sin embargo, el recuerdo también estuvo marcado por la cercanía que caracterizaba al meteorólogo a la hora de comunicar la información. Otero destacó su manera sencilla de explicar el pronóstico y de conectar con las personas.

“Desde el llano, con la gente, simple, sencillo”, expresó el conductor, al poner en palabras algunas de las cualidades que más valoraba de su compañero.

El homenaje de Mediodía Noticias dejó en evidencia el profundo afecto que Confessore había generado entre quienes trabajaban con él y entre los televidentes que lo acompañaban a diario. Para Luis Otero, despedirlo frente a las cámaras significó poner en palabras una pérdida que, como expresó durante la emisión, todavía parecía difícil de asimilar.